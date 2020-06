Venezuela dice que Álex Saab es su agente, para salvarle el cuello

El régimen de Nicolás Maduro destapó todas sus cartas para rescatar al colombiano Álex Saab, detenido el viernes en Cabo Verde.



En un comunicado oficial, empezó por denunciar que la circular roja de la Interpol que según el Departamento de Justicia sirvió para su retención, se expidió posteriormente.



Y, tras alegar violación a sus derechos, graduó al barranquillero como agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela.



En el comunicado, difundido por el canciller del régimen, Jorge Arreaza, se explica que, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, Saab se encontraba en el archipiélago africano de Cabo Verde adelantando gestiones relacionadas con la obtención de alimentos, medicamentos y productos médicos para atender a la pandemia del coronavirus.



“Violando todas las normativas y procedimientos Saab fue detenido de manera irregular por autoridades de la Interpol en Cabo Verde el día 12 de junio”, afirma.



Si bien se trata de una estrategia judicial y humanitaria para lograr que el gobierno de Cabo Verde les entregue a Saab, también es la evidencia de su importancia y de sus estrechos lazos con un personaje al que Estados Unidos ya procesa por lavado de activos y corrupción a alto nivel.

¿Qué pasa con Saab?

En efecto, si alguien tenía dudas de que Saab es una ficha clave para el régimen, el comunicado lo confirma.



Para el gobierno Trump es claro que Saab es la ruta para llegar a bienes y cuentas bancarias de Maduro y de su séquito en el exterior. Y para ubicar el paradero de los lingotes de oro y dólares que han salido de Venezuela a Turquía, Rusia e Irán.



Es claro que Saab sabe muchos secretos de Maduro y de sus ‘secuaces’ y que el régimen sería el más interesado en que guarde silencio.



Fuentes cercanas al caso le señalaron a EL TIEMPO que, además, el colombiano tiene nacionalidad venezolana (como lo indica el comunicado), lo que abriría el camino para su eventual expulsión hacia Caracas.

De hecho, aún no se sabe qué decisión tomará Cabo Verde.



Lo cierto hasta ahora es que el supuesto avión privado en el que viajaron cuatro agentes de la DEA a traerlo, ya va de vuelta a Miami. Y de acuerdo con fuentes federales apostadas en Washington, Saab no vendría como pasajero.



Además, EL TIEMPO estableció que la empresa dueña del aparato, tomó distancia del tema y aseguró que el desplazamiento no estaba relacionado con la noticia del arresto.



"Este tipo de trámite suele durar desde 4 hasta 15 días", señaló la fuente. Y aseguró que la Casa Blanca estaba siendo enterada del tema.



