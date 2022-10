La situación jurídica de Álex Saab se enredó el pasado lunes, 17 de octubre, por cuenta de uno de los documentos que su defensa presentó ante una corte federal para demostrar que, supuestamente, el barranquillero tiene fuero diplomático y que, por ende, su captura en Cabo verde y extradición a Estados Unidos fueron ilegales.



Con ese argumento han logrado que su juicio por lavado de activos, vinculado a negocios ilegales del régimen de Nicolás Maduro, se dilate casi un año. En ese lapso, sus abogados han presentado mociones con documentos, incluidos pasaporte diplomático y cartas de la cancillería venezolana que lo acreditan como un enviado especial.

Este es uno de los documentos de Saab que no concuerda con los de la Cancillería. Foto: Archivo Particular

Esta es la carta de protesta presentada a Cabo Verde por el arresto de Saab. Foto: Archivo particular

Uno de esos documentos desencadenó una polémica sobre una presunta falsedad documental.



En efecto, la defensa de Saab allegó al caso un pasaporte venezolano que lo acredita como diplomático, acompañado de fotos y otros documentos.



Pero el número de pasaporte no coincide con el que aparece consignado en una carta de protesta que Venezuela presentó cuando Saab fue capturado en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020.



El primero de ellos termina en 8063 y el segundo, en 1956, por lo que se descarta un error de digitación.



Además, el documento que portaba Saab era de un ciudadano común y no de un diplomático.



Además, se verifica si uno de los documentos ya estaba vencido al momento de la detención de Saab. Tiene fecha de emisión de marzo de 2019 y de vencimiento de marzo de 2020, dos meses antes de su captura.

Este es el pasaporte colombiano de Saab. Foto: Archivo particular

Tablero judicial y tablero político

En julio de 2019, cuando la Ofac incluyó a Saab en la Lista Clinton, lo hizo con un número de pasaporte que no coincide con el diplomático y que es diferente al que portaba en el momento de su captura en Cabo Verde: es el 08565076.



En lo judicial, esas inconsistencias se consideran un revés en el intento de Saab por reclamar su fuero diplomático. Aunque no se descarta que Venezuela argumente ahora que le tenía varios pasaportes. De hecho, Saab porta un pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, que le fue cancelado cando estalló el escándalo.



Pero en el tablero político, que incluye los acercamientos reservados entre el gobierno Biden y el de Maduro, no se sabe qué efectos podría tener esta presunta inconsistencia.



El juicio contra Saab iniciaría en diciembre.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

