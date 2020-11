Álex Saab no logró que Tribunal Africano ordenara su libertad

Este martes era un día clave para el barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. El Tribunal de Justicia de África Occidental tenía programada un audiencia para definir si le ordenaba a Cabo Verde su libertad inmediata.



Ante esa instancia -que la defensa de Saab califica como la OEA de los países africanos- estaban alegando que ya completa 10 días de detención ilegal por vencimiento de términos.



En efecto, Saab, procesado en Estados Unidos por corrupción, ligada al régimen de Maduro, fue capturado el 13 de junio y ya se venció el plazo para que Cabo Verde defina su situación judicial.



De hecho, tal como lo reveló EL TIEMPO, Cabo Verde define su detención domiciliaria mientras resuelve de fondo la solicitud de extradición de una corte federal de Miami.



Pero su equipo legal, liderado por el exjuez español Baltasar Garzón, estaba seguro de que el martes se ordenaría su libertad.



Cabo Verde logró que la audiencia fuera aplazada para el próximo 30 de noviembre. Foto: EL TIEMPO

Cabo Verde se defiende

Ya estaba lista una audiencia de 'violación de garantías procesales', que sustentaron además, con el argumento de la detención ilegal, por ser un 'agente especial' de Maduro.



Además, insistieron en las supuestas torturas a las que ha sido sometido y a tratos inhumanos.



Pero los voceros oficiales de gobierno de Cabo Verde logró que la audiencia se aplazara, agumentando que no contaban con los elementos suficientes para dar respuesta a las inquietudes que propuso ante ese tribunal la defensa de Saab.

Álvaro Pulido, socio de Saab, también está en la mira de Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

Aplazamiento

EL TIEMPO estableció con fuentes locales que la audiencia se aplazó para el próximo 30 de noviembre.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) El plazo le permitirá a Cabo Verde definir el tema de la detención domiciliaria y conjurar cualquier intento de Saab de quedar libre por otras vías.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET