Atención: Supremo de Cabo Verde aprueba extradición de Saab

La Corte Suprema de Cabo Verde acaba de autorizar la extradición del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, quien es procesado por la Corte Federal del Sur de Miami, por una megaoperación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares.



EL TIEMPO estableció que la decisión da vía libre para que sea trasladado al aeropuerto Amílcar Cabral de Isla de Sal, donde lo recogerá la DEA para llevarlo. Además, una fuente federal le acaba de decir a este diario que, aunque no niega ni confirma la noticia, "aún falta que la Oficina de Relaciones Exteriores sea notificada por Cabo Verde; esta le notifique al Departamento de Estado, para que el de Justicia proceda.



(Lo invitamos a leer: Cabo Verde aísla a Álex Saab, poco antes de anunciar si lo extradita)

Sin embargo, su defensa alega que aún les queda un recurso ante el constituyente caboverdeano.





La decisión de la Corter Suprema activó un dispositivo de seguridad en torno a Saab, cuya defensa iniste en que el fallo no es definitivo.



Saab fue capturado el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, África, mientras hacía tránsito en un avión privado con el que buscaba llegar a Irán para negociar gasolina y alimentos para Venezuela. Hoy permanece en arresto domiciliario, por vencimiento de términos.



Meses antes de su captura, pesaba sobre él una circular azul de la Interpol y al momento de retenerlo se activó una circular roja. Adicionalmente, había sido incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro.



(Le puede interesar: El plan secreto de EE. UU. para que Álex Saab no se escape)



En el indictment por el que procesan a Saab se menciona al colombiano Álvaro Pulido, su socio. Y una investigación de EL TIEMPO reveló que los hermanos barranquilleros Reinaldo y José Slebi también estaban involucrados en la investigación.



(En contexto: Esta es la tarjeta de crédito de Álex Saab que enreda a 2 colombianos)



Para Estados Unidos, Saab es una ficha clave para llegar al oro y a los dólares que han salido de Venezuela y para conocer acuerdos entre el régimen de Nicolás Maduro con Irán, Turquía y Rusia que pueden impactar la estabilidad y seguridad de la región.

Esta es la tarjera de crédito amparada de Álex Saab que investiga la DEA. Foto: EL TIEMPO

En la mira, allegados a Saab

De hecho, EL TIEMPO reveló que en los próximos días serán vinculados a la investigación miembros del círculo más cercano de Saab, incluidos familiares y un abogado que está detrás de la creación de empresas que movieron dinero y que está siendo rastreada por agentes federales.



Este diario estableció que semanas después de que se conociera que Estados Unidos va por allegados de Saab, su esposa fue movida de Caracas a Rusia. La información llevó a Saab a salir a aclarar que tiene negocios personales en Moscú y que su hija menor nació en ese país en enero de 2020.



(Sobre el tema: EE. UU. se niega a anular la orden de fugitivo contra Álex Saab)

Nicolás Maduro intentó sin suerte darle a Saab inmunidad de diplomático. Foto: Archivo particular

Sin inmunidad

Investigaciones periodísticas de EL TIEMPO, también revelaron que el régimen de Maduro aseguraba que era su enviado especial e hizo un nombramiento a última hora para intentar blindarlo. En efecto, en diciembre de 2020, lo ungió como su embajador plenipotenciario suplente en África, en un intento por darle inmunidad diplomática.



(En contexto: Trasladaron de Caracas a Moscú a familia de Álex Saab)



"El presidente de Venezuela no puede salir de Venezuela, ya que lleva al país hacia una salida de la pandemia del covid-19. En su lugar, el presidente de Venezuela autorizó y envió al Sr. Saab para representarlo en la conducción de los asuntos de Venezuela", afirmaron sus abogados.

Estados Unidos liga a Álex Saab con una docena de empresas. Foto: EL TIEMPO

Pero tanto Estados Unidos como para Cabo Verde, ni Saab es diplomático ni tiene inmunidad y es un prófugo de la justicia.



(Además: Para Cabo Verde, Saab no es ningún diplomático y no tiene inmunidad)



Para su defensa, Saab y Venezuela contrataron a un grupo de abogados internacionales liderados por el exjuez español Baltasar Garzón. Con ese equipo jurídico, bombardearon a la justicia de Cabo Verde con habeas corpus y recursos que dilataron durante meses la extradición de Saab.



(Además: ‘Boliche’, el hombre que le dio la estocada a Álex Saab)

Tal como lo reveló EL TIEMPO, la familia de Saab fue movida de Caracas a Moscú. Foto:

Además, llevaron el caso ante el tribunal de África Occidental Cedeao (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) para, una especie de OEA en esa zona del mundo.



Sin embargo, la justicia de Cabo Verde no cedió ante estas presiones y tan solo accedió a otorgarle detención domiciliaria porque los términos para definir su situación jurídica se vencieron.



(Le puede interresar: Álex Saab dice que si lo extraditan, se negará a colaborar con EE. UU.)



Y aunque Saab le envió un mensaje a EL TIEMPO, diciendo que aspiraba a ser enviado a la suite presidencial del Hotel Marriott de Cabo Verde, e incluso se pensó en abrir una sede diplomática para que lo acogieran, terminó recluido en una casa en donde estaba vigilado las veinticuatro horas del día por 30 miembros del Ejército y la Policía caboverdiana.

¿Qué viene ahora?

A quien más preocupa que Saab esté extraditado es al régimen de Nicolás Maduro, ya que el señalado testaferro, podría revelar secretos del régimen que involucrarían al mandatario y a varios de sus alfiles.



De hecho, hace una semana, en entrevista con EFE, Saab hizo saber que no colaboraría con la justicia de Estados Unidos.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Si ese escenario no avanza, Saab tendrá que enfrentar no solo el proceso por lavado sino otros más, que se cocinan en otras cortes federales.



Su defensa, sin embargo, interpondrá un recurso ante el Constitucional y seguirá acudiendo al Tribunal Africano.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET