A última hora, defensa de Álex Saab pidió nulidad de su extradición

En una carrera contra el reloj, los abogados del barranquillero Álex Saab alcanzaron a interponer un recurso en el que impugnan la extradición del señalado testaferro de Nicolás Maduro.



El documento, firmado por el abogado João do Rosário, se basa en el mismo argumento: que a Saab le violaron la inmunidad diplomática por su calidad de agente especial del gobierno bolivariano de Venezuela. Por eso, dicen que su detención, el pasado 12 de junio, fue ilegal.



Abogado Rutsel Martha, de nacionalidad holandesa, defiende a Saab y lo contrató el régimen de Maduro. Foto: Archivo Particular

Según el portal Noticias do Norte, el escrito fue presentado a última hora y lo elaboraron tres abogados extranjeros de renombre, junto con João do Rosário.



Para finalizar el documento, los abogados se desplazaron hasta la ciudad de Mindelo, para radicarlo en el Tribunal da Relação do Barlavento. En esa ciudad Saab, de 48 años, permaneció detenido hasta la semana pasada, cuando fue remitido a la Isla de Sal.



La impugnación le será entregada a un magistrado ponente que tiene 10 días para resolverla. Después de ese fallo, Saab o el Ministerio de Justicia (dependiendo de la decisión) podrán apelar.



Estas garantías procesales dilatarán la extradición al menos hasta agosto, imprimiendo mayor presión.



