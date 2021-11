Álex Saab reta a justicia de EE. UU.: se declara no culpable y va a juicio

Tal como lo había revelado EL TIEMPO, el barranquillero Álex Saab acaba de oficializar ante un juez de Florida que se declara 'no culpable' de los cargos de lavado de activos, superior a los 350 millones de dólares, vinculados al régimen de Nicolás Maduro.



Ya lo había anticipado en una carta informal, que no tuvo efectos legales. Pero ahora, de manera oficial, niega los señalamientos y afrontará en prisión un juicio que le podría significar una condena de hasta 30 años de prisión.

En el indictment del profesor Bruce Bagley (der.) se asegura que hay colombianos vinculados a las operaciones oscuras de Saab. Foto: EL TIEMPO

Saab se presentó a la audiencia, de menos de 20 minutos, con un nuevo uniforme de prisionero (de color caqui) y ligado por los pies a otros reclusos que también asistían a la corte a que les leyeran sus cargos.



La confirmación de que no va a aceptar cargos se produce luego de que este diario reveló la confesión del profesor Bruce Bagley según la cual él sirvió de puente financiero para pagarle a dos abogados que asistieron a Saab en una pre-negociación con Estados Unidos, antes de su captura en Cabo Verde.



En efecto, Bagley, a quien le leerán su sentencia el 16 de noviembre próximo, aseguró que prestó sus cuentas para que en Venezuela no se sintieran nerviosos con los acercamientos de Saab con agentes de la DEA.



A eso se unió otro reciente episodio que tiene inquieto al régimen de Maduro. La Fiscalía de Estados Unidos oficializó un viejo compromiso con Cabo Verde de retirarle 6 de los siete cargos por lavado que tiene Saab, para no violar normas que impidieran su extradición.

David Rivkin, abogado de Saab en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

Para despejar dudas sobre una posible negociación en curso, Saab se apresuró a enviar la comunicación de no culpabilidad que hoy se ratificó en una audiencia que no fue transmitida virtualmente.



Eso no significa que Saab no pueda plantear posteriormente una colaboración. Sin embargo, el hecho de que su actual pareja y dos de sus hijos estén en Caracas, descarta (al menos por ahora) un acercamiento.



De hecho, la semana pasada, Saab le volvió a jurar lealtad al régimen venezolano.





"Mi cliente, Álex Saab, declara que nunca ha conocido a Bruce Bagley, y que este nunca ha trabajado para él en ninguna capacidad. Alex Saab Morán también declara que cualquier afirmación de que ha cooperado con las autoridades estadounidenses en contra de los intereses de Venezuela es totalmente falsa", escribió su abogado David Rivkin.



Y añadió: "En todo momento, Álex Saab Morán ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha llevado a cabo todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del Gobierno de Venezuela”.



En la audiencia de la mañana de este lunes uno de los miembros de su defensa, Neil Schuster, se encargó de anunciar que su cliente no aceptaba cargos, mientras que un puñado de personas (no más de una decenas) se apostaba en la salida de la corte a pedir que Saab quedara en libertad.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investogativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET