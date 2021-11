Álex Saab se declara no culpable en carta a juez del caso en EE. UU.

Fuentes en Miami le confirmaron a EL TIEMPO que el barranquillero Álex Saab hizo llegar al juez del caso una carta en la que se declara no culpable de los cargos por lavado de activos.



El documento llegó después de que sus abogados pidieron un nuevo aplazamiento de su audiencia (para el 15 de noviembre) asegurando que no habían podido hablar con él debido a la cuarentena en la que se encuentra.

La declaratoria de no culpabilidad tendrá que ser analizada pues, legalmente, a Saab aún no se le han leído los cargos y no tendría ningún efecto por tratarse de una declaración fuera del proceso, explicaron fuentes federales.



Además, llama la atención que en la mañana su abogado de turno, Henry Bell, pida un plazo adicional para definir el manejo del proceso y, 8 horas más tarde, su cliente radique la declaratoria de no culpabilidad.

Este es el documento emitido por la Corte de Florida (Estados Unidos). Foto: EL TIEMPO

Lo concreto es que el pronunciamiento de Saab se conoce después de que Estados Unidos oficializó un viejo acuerdo con Cabo Verde que consistía en retirarle 7 de los 8 cargos por blanqueo de capitales.



Aunque se trataba de un compromiso anterior para que siguiera adelante la extradición, algunos sectores lo interpretaron como una supuesta señal de que estaría negociando.



Pero el efecto de esa notificación, en lo judicial es cero si Saab decide ir a juicio como lo deja entrever en la carta que radicó a última hora, sin la asistencia de sus abogados.



De hecho, para fuentes en Miami cercanas al caso, el hecho de que su declaratoria no tenga efectos judiciales por ser extraproceso, se interpreta como un posible mensaje para el régimen que reiteraría el próximo 15 de noviembre, cuando prosiga la audiencia.



