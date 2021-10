Lo que dejó al descubierto la primera audiencia contra Álex Saab en EE. UU.

Para el lunes 1.º de noviembre quedó programado el reinicio de la audiencia de presentación ante una corte de Miami (Estados Unidos) del barranquillero Álex Saab Morán, extraditado el sábado desde Cabo Verde.



(Le puede interesar: Compra de misiles, ¿nuevo lío de Álex Saab tras su extradición a EE. UU.?)



Así quedó estipulado en una corta audiencia en la que el juez John J. O’Sullivan le alcanzó a leer los cargos por los que fue capturado, el 12 de junio de 2020, y será procesado: lavado de activos y conspiración.

Sin embargo, la defensa de Saab, en manos de la oficina de abogados de David Rivkin, solicitó la palabra para pedir un aplazamiento.



Según argumentaron, requerían tiempo para estudiar el expediente que vincula a su cliente con operaciones de blanqueo por 350 millones de dólares.

La controversia por la audiencia

David Rivkin, abogado de Saab en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

La transmisión virtual de la audiencia, que no superó los 15 minutos, desató una polémica.



Si bien el juez del caso accedió a la solicitud de la defensa, hubo un fuerte llamado de atención a varios de los asistentes de prensa.



Según los registros, más de 400 asistentes ingresaron al enlace, que usualmente no supera 20. Y algunos transmitieron en directo la audiencia en donde Saab fue mostrado.



(Lo invitamos a leer: Atención: Corte de EE. UU. abre nuevo proceso en caso de Álex Saab )



Cuando fotos y videos ya estaban en las redes, se recordó que un edicto emitido cuando comenzó la pandemia prohibía la divulgación de material audiovisual de esas audiencias.

¿Qué se vio de la transmisión de la audiencia de Saab?

Durante los 15 minutos se vio a Saab con el uniforme naranja de presidiario y con un teléfono fijo en su mano derecha, conectado a la sala de la Corte.



Aunque habla inglés, pidió traductor.



En el video se nota cómo movía de manera nerviosa los dedos de su mano izquierda y sus rodillas. Luego, se levantó y estuvo varios minutos de pie, golpeando en un par de ocasiones una puerta de hierro gris, para que las alguaciles lo llevaran a su celda.



La cámara continuaba encendida y para investigadores del caso fue clave lo que se vio.

Llegó un avión, se bajaron unos matones (...), lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar en donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarles a los abogados (...) FACEBOOK

TWITTER

Nicolás Maduro aseguró que dentro del proceso de extradición Saab había sido maltratado: “Llegó un avión, se bajaron unos matones (...), lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar en donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarles a los abogados, a la familia, ni nadie”.



Pero Álex Saab fue sometido a exámenes médicos para dejar constancia forense de las condiciones en las que fue recibido por la justicia de Estados Unidos, de manos de Cabo Verde.



En varias declaraciones, Saab aseguró que estaba siendo sometido a torturas y que no estaba recibiendo la atención médica que requería.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: AFP

Familia de Saab está en Caracas

Camila Fabbri, actual pareja de Saab, asegura que este no va a colaborar con EE. UU. Foto: EFE

Su actual esposa, la italiana Camila Fabbri, leyó una carta atribuida a Saab, en la que advertía que no iba a colaborar con Estados Unidos a pesar de las presiones.



A autoridades les llamó la atención que Fabbri estuviera en Caracas y no en Moscú, a donde fue trasladada en 2020: “Tener a la familia cerca de Maduro puede dificultar un posible arreglo”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)





Ahora no se descarta que, mientras se reanuda la audiencia, su defensa presente una nueva moción para pedir su libertad, bajo el argumento de que es un diplomático venezolano.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa

