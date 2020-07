La exficha de Álex Saab que negoció lote con Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia emitió la noche del martes un comunicado en respuesta a un artículo que reveló un negocio de finca raíz que ella adelantó con un empresario venezolano ligado al círculo del capturado Álex Saab.



El portal ‘Cuestión Pública’ aseguró que la congresista y una familiar vendieron, el 29 de diciembre de 2015, un lote por mil millones de pesos a la empresa Fomento y Desarrollo Inmobiliario (FDI). Y agregó que el representante legal suplente de la firma es el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez, “socio de Álex Saab en el Fondo Global de Construcción S. A.”.



(Le puede interesar: La celda que le tienen lista al colombiano Álex Saab en EE. UU.)

La senadora Paloma Valencia es una de las principales congresistas del Centro Democrático. Foto: Centro Democrático

“No he tenido vínculo alguno con el señor Álex Saab, como se sugiere, en forma totalmente inaceptable, en el portal de internet Cuestión Pública. No conozco ni he tenido relación personal o comercial con el señor Álex Saab”, dice Valencia.



Y agrega que la compra se celebró con una firma legalmente constituida, conforme a la ley y que se firmó con la representante legal Adriana Castañeda Bonnels: las sociedades compradoras declararon el origen lícito de los recursos. Además, se exigió que los pagos fueran canalizados a través del sistema financiero (ningún pago fue realizado en efectivo), que cuenta con herramientas de conocimiento del cliente y de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft), lo que permite comprobar que las personas con la cuales se realiza el negocio no están incluidas en ninguna lista de prevención de Laft, así como que los recursos son de origen lícito”.



(Le puede interesar: Juan Manuel Santos habla del video en el que sale con Álex Saab)

Habla el venezolano

La senadora Valencia agrega que nunca tuvo relación con Sánchez Yánez ni le consta que este haya tenido negocios o que sea socio con Álex Saab.



EL TIEMPO ubicó a Sánchez Yánez en Bogotá, y este empezó por admitir que, además de representante suplente de FDI, la firma que hizo el negocio del lote es suya y de su esposa, quien firmó la escritura.



“Aparece constituida en Panamá, pero es una empresa familiar y compramos el lote para hacer inversión agrícola hacia futuro y dejarla a mis hijas”, le explicó Sánchez a EL TIEMPO.



Según documentos en poder de este diario, FDI se constituyó en Colombia el 22 de octubre de 2015, con 20 millones de pesos de capital. Y a los dos meses se selló el negocio del lote, en El Rosal Cundinamarca, por mil millones de pesos.



(De interés: Nuevas imágenes de Saab lo muestran custodiado por hombres con fusil)

El propio Sánchez admitió que para ese momento era el vicepresidente de administración del Fondo Global de Construcción, empresa del barranquillero Álex Saab, preso en Cabo Verde desde el 12 de junio pasado y señalado testaferro de Nicolás Maduro.



“Yo era directivo del Grupo Santander en Venezuela. En 2010 se nacionalizó, y ese año me trasladé a Colombia para buscar futuro profesional”, narra el empresario venezolano.



Y agrega que un año más tarde conoció a Álvaro Pulido, quien le ofreció el cargo en la empresa de Saab.

El Fondo Global de Construcción es la misma firma con la que el barranquillero empezó a construir casas de interés social para el régimen.



De hecho, por ese negocio Saab es acusado por una corte de Miami del lavado de al menos 350 millones de dólares, un caso que lo tiene ad portas de la extradición desde Cabo Verde.



Y el Pulido del que habla es socio de Saab y también aparece en el expediente de la corte federal como su cómplice en el blanqueo del dinero.

Según Sánchez, de 48 años, Pulido le pidió aparecer como accionista para constituir la sucursal en Ecuador.

Esta es la nueva imagen que se conoce del capturado Álex Saab. Foto: Portal La Patilla

'Hice un favor'

“No fui nunca accionista. El consultor jurídico fue diagnosticado con cáncer en la piel, y me pidieron el favor de aparecer en la constitución de la firma, en julio de 2012”, dice Sánchez.



Y asegura que cinco meses después, el 30 de noviembre de ese año, cedió la representación de las acciones. (Relacionada: Saab habría hecho contactos con EE. UU. para colaborar)



También admitió que esa empresa estuvo investigada por lavado de activos, a través de exportaciones ficticias: “El expediente cesó, por falta de pruebas, en 2016”.

Para ese entonces, el presidente de Ecuador era Rafael Correa. Para algunos, el dato es relevante porque el hermano de Sánchez –Javier Francisco Sánchez Yánez– fue asesor del entonces presidente.



Finalmente, el empresario dijo que no aparece en ningún expediente judicial y que este año pasará su residencia fiscal a Colombia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET