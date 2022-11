Los abogados del barranquillero Álex Saab en Estados Unidos acaban de sufrir un fuerte revés que podría hacer trizas la defensa del señalado enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro.



(Lo invitamos a leer: ¿Venezuela falseó fecha de pasaporte de Álex Saab para pasarlo por diplomático?)



Durante meses han sostenido que la captura de Saab en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020, y su extradición a Estados Unidos, en octubre de 2021, son ilegales por tratarse de un diplomático venezolano con fuero. De hecho, han presentado cartas y pasaportes que supuestamente así lo acreditan.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la gaceta extraordinaria número 6.373 del 26 de abril de 2018. Foto: Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

Sin embargo, la Fiscalía de Estados Unidos acaba de revelar lo que sería una falsedad en dicha acreditación, poniendo en aprietos a la defensa de Saab, procesado por el blanqueo de más de 340 millones de dólares relacionados con negocios corruptos con el régimen.



(Le puede interesar: El millonario pleito que avanza en silencio contra la Nación por $ 4 billones)



En efecto, en una audiencia en Washington, el pasado lunes, 7 de octubre, los fiscales Kurt Lunkenheimer (de Miami) y Alex Kramer demostraron lo que sería una alteración de una Gaceta Oficial del Gobierno venezolano para hacer creer que se había registrado la condición de diplomático de Saab.

La doble gaceta

“Este hecho cuestiona de forma significativa si el régimen de Maduro de verdad nombró a Saab Morán como su enviado especial, y en su lugar sugiere que esto era una historia inventada”. FACEBOOK

TWITTER

La que presentó la defensa de Saab, en versión electrónica, es la Gaceta 6373 en la que se muestra que Saab había sido designado enviado especial de ese gobierno en abril de 2018.



Pero los fiscales obtuvieron una copia impresa de esa misma Gaceta, que reposa en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que contradice la versión electrónica.



(Además: Así operan los militares corruptos que venden armas y datos a bandas criminales)



En efecto, en la versión física no aparece el nombramiento.



“Este hecho cuestiona de forma significativa si el régimen de Maduro de verdad nombró a Saab Morán como su enviado especial, y en su lugar sugiere que esto era una historia inventada”, indicaron los fiscales Kurt Lunkenheimer de Miami y Alex Kramer de Washington.

Los pasaportes de Saab

Facebook Twitter Linkedin

Este es uno de los documentos de Saab que no concuerda con los de la Cancillería. Foto: Archivo Particular

Pero el nombramiento de Saab no es lo único que se cuestiona.



Tal como lo reveló EL TIEMPO el pasado 19 de octubre, también hay inconsistencias en los pasaportes diplomáticos.



En efecto, la defensa de Saab allegó al caso un pasaporte venezolano que lo acredita como diplomático, acompañado de fotos y otros documentos.



(También: Habla personal médico que atendió a señalado abusador de joven en TransMilenio)



Pero el número de pasaporte no coincide con el que aparece consignado en una carta de protesta que Venezuela presentó cuando Saab fue capturado en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020.



El primero de ellos termina en 8063 y el segundo, en 1956, por lo que se descarta un error de digitación.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la carta de protesta presentada a Cabo Verde por el arresto de Saab. Foto: Archivo particular

Además, el documento que portaba Saab era de un ciudadano común y no de un diplomático.



Además, se verifica si uno de los documentos ya estaba vencido al momento de la detención de Saab. Tiene fecha de emisión de marzo de 2019 y de vencimiento de marzo de 2020, dos meses antes de su captura.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En lo judicial, esas inconsistencias se consideran un revés en el intento de Saab por reclamar su fuero diplomático. Aunque no se descarta que Venezuela argumente ahora que le tenía varios pasaportes. De hecho, Saab porta un pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, que le fue cancelado cando estalló el escándalo.



Por ahora, no se sabe qué efectos podrían tener estas presuntas inconsistencias en los acercamientos reservados entre el gobierno Biden y el de Maduro.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook