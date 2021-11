Las jugadas que prepara la defensa de Álex Saab en Estados Unidos

Todo estaba programado para que el 3 de enero próximo se iniciara en forma lo que algunos han denominado el juicio del año en contra de una de las fichas claves del régimen de Nicolás Maduro Moros, un gobierno declarado como objetivo de alto valor por la justicia de Estados Unidos.



El procesado es Álex Saab, un anónimo y modesto comerciante barranquillero de telas y toallas que terminó convertido en un multimillonario empresario y en uno de los hombres de confianza de Maduro. Escaló a tal punto en esa cúpula de poder, que era su emisario ante los gobiernos de Rusia, Turquía e Irán.

A pesar de la influencia que acumuló, Saab –dueño de apartamentos de lujo en París, Roma, Moscú y Caracas– va a pasar su segunda Navidad tras las rejas, luego de que fuera capturado en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020, y extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre pasado.



La estrategia de Schuster

Esta es la solicitud presentada por la defensa de Saab en busca de un aplazamiento del inicio del juicio. Foto: EL TIEMPO

Aunque todo estaba previsto para que después de Año Nuevo Saab, de 49 años, subiera al estrado a responder por una megaoperación de lavado de activos –superior a los 350 millones de dólares–, las cosas cambiaron a mitad de semana.



Su nuevo abogado en Estados Unidos, Neil Schuster, radicó una moción en la que pide anticipar la audiencia preparatoria del juicio, pero para pedir que se congele su arranque.



“El demandado solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que programe una ‘audiencia de estado’ en diciembre para discutir un plazo razonable para estos procedimientos”, señala el curtido abogado.



Tras recordarle al juez que está pendiente una apelación, en la que insisten en que Saab es un alto diplomático venezolano, con inmunidad judicial incluida, esgrime otras razones.



Entre ellas que Saab estaba en una cárcel de Cabo Verde, desde el 12 de junio de 2020, y que si bien fue extraditado, el 16 de octubre de 2021, entró en cuarentena, tiempo durante el cual no pudieron hablar con él. Es por eso que le solicitó al juez que la audiencia agendada para el 28 de diciembre (para las preparatorias del juicio) se adelante.

¿Qué hay detrás?

Neil Schuster, el nuevo abogado de Saab. Foto: Archivo Particular

Lo más probable es que se les conceda la solicitud y, también, que en esa sesión Schuster sorprenda al juez del caso, Robert N. Scola Jr., y a la Fiscalía pidiendo no uno, ni dos ni tres meses de aplazamiento del juicio.



Todo indica que solicitará que el arranque sea después de mediados de 2022.

EL TIEMPO estableció que aunque es a la Fiscalía de Estados Unidos a la que le corresponde probar la culpabilidad de Saab, su defensa busca aprovechar ese tiempo.



Uno de los propósitos sería elaborar un largo listado de testigos y recopilar pruebas para intentar echar abajo la acusación, bajo el argumento de que el dinero que movió no era de jugadas corruptas con el régimen.



De hecho, no se descarta que pidan que se emplace a miembros de la Fiscalía de Suiza para debilitar el caso.

En uno d e los calabozos de la Federal Detention Center (FDC) de Miami permanece Álex Saab. Foto: Archivo Particular

Expediente en Ginebra

En marzo pasado, la justicia de ese país cerró una investigación contra el señalado testaferro de Maduro por presunto blanqueo de capitales. Aunque movió fuertes sumas de dinero a través de entidades afiliadas a la Unión de Bancos Suizos (UBS), no se logró obtener evidencia del ilícito.



La defensa del barranquillero quiere demostrar que el caso de lavado en EE. UU. está vinculado con el de Suiza y podrían pedir que testifiquen funcionarios de la Fiscalía de ese país europeo.



Nuevos testigos claves

Álvaro Pulido, socio de Saab. Foto: Departamento de Estado

Pero el FBI, la DEA y la Fiscalía de Estados Unidos no se van a quedar quietos y están listos a destapar a sus testigos para demostrar que el proceso por lavado de activos no es débil, como lo han pretendido hacer creer.



Como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, los dos coconspiradores que aparecen ocultos en el indictment contra Saab –los hermanos Juan José y Reinaldo Slebi de la Rosa– contarán cómo les habilitaron a Saab y a su socio Álvaro Pulido unas tarjetas American Express.



Este diario investigó y estableció que agentes de la DEA documentaron que por esa vía se movieron a Estados Unidos al menos 420.000 dólares.



Esta es la tarjera de crédito amparada de Álex Saab que investiga la DEA. Foto: EL TIEMPO

Además, se citará a rendir testimonio al excónsul colombiano Jaime Betancourt, cuya participación en el entramado también fue revelada por este diario. Él aparece en la empresa Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, que movía las cajas Clap.



Incluso, se llamaría a declarar a un poderoso banquero que se mueve entre Panamá y República Dominicana, y que apareció mencionado en los papeles de Pandora, que también entregó evidencia sobre los movimientos oscuros de dinero que habría hecho Saab en el Principado de Andorra.



Ante la evidencia no se descarta que el aplazamiento se use para otras cosas: intentar una fianza y defenderse en libertad; aceptar cargos y lograr rebajas, o, incluso, negociar con el Tío Sam.

UNIDAD INVESTIGATIVA

