Saab sigue preso y jueza que le daría cárcel domiciliaria tiene covid

La defensa y allegados del barranquillero Álex Saab hacían cuentas de que este fin de semana estaba instalado en un hotel por cárcel e incluso de que su libertad es inminente.



Pero no ha pasado ni lo uno ni lo otro. A pesar de que el Tribunal de Apelaciones de Barlovento accedió a concederle la casa por cárcel, el pasado jueves, la decisión no se ha ejecutado y, por el contrario, los trámites para su extradición a Estados Unidos siguen en curso.



En medio de ese pulso judicial, la defensa del señalado testaferro de Maduro, al que ahora llaman embajador plenipotenciario de Venezuela, emitió un comunicado este sábado quejándose de lo que llaman un saboteo.



"A pesar de que el jueves día 21 (de enero) el Tribunal de Apelaciones de Barlavento concedió las reivindicaciones de arresto domiciliario, no se notificó oficialmente la orden del tribunal. Cínicamente, esto resultará en que el embajador Saab permanezca bajo custodia hasta al menos el lunes dado que hoy es un día festivo en Barlavento. Todo esto prolonga la tortura psicológica del embajador Saab", señalan.



De hecho, en su afán por que se le reconozca como 'enviado' especial de Venezuela, ese país hizo llegar a la corte federal de Miami una certificación en la que se señala que el procesado Saab tenía el título de enviado especial desde 2018.



Para agentes federales es claro que señalan esa fecha porque saben que el nombramiento de última hora como embajador, revelado por EL TIEMPO en diciembre de 2020, no tiene efectos retroactivos y no le da a Saab inmunidad alguna.

Jueza con Covid

La defensa de Saab, procesado en Estados Unidos por lavado de activos vinculado al régimen de Maduro, señala que para que la audiencia de libertad domiciliaria tenga lugar, era necesaria la presencia de una jueza de Cabo Verde.



"Para sorpresa de los citados a la audiencia, dicha jueza estaba ausente, alegando problemas derivados de covid-19. Aparte del hecho de que la epidemia ya existe desde hace más de un año y no ha impedido su asistencia, esta ausencia equivale a un claro y deliberado intento del Gobierno de Cabo Verde de sabotear la audiencia y

desacreditar al Tribunal", se quejan.



Y anuncian que el equipo jurídico se ha puesto en contacto con el Secretario del Tribunal de Apelaciones de Barlavento y la Oficina del Fiscal General y ambos les confirmaron que todas las autoridades competentes fueron notificadas el mismo día.



Por eso, dicen que la demora está "envuelta en un misterio por qué no se informó a la policía de Sal. Y no es la primera vez que el Enviado Especial ha sido víctima de estas irregularidades en el sistema judicial de Cabo Verde, que en esta ocasión parece intentar deliberadamente sabotear el Tribunal de la Cedeao, presumiblemente como consecuencia de la presión de los Estados Unidos".

Apelación y amenaza

Mientras tanto, la Corte Suprema de Cabo Verde se alista para decidir si estradita o no a Saab, a quien Estados Unidos consideran una ficha clave para llegar al oro y a los dólares que han salido de venezuela y a acuerdos con Irán, Turquía y Rusia.



Mientras eso sucede, su defensa anunció que solicitó la intervención directa de los Jefes de Estado de la Cedeao para hacer responsable a Cabo Verde de lo que llaman "el continuo incumplimiento de la orden vinculante del 2 de diciembre de 2020

emitida por la Cedeao, que destruye deliberadamente los cimientos de la Comunidad y el Tribunal de la Cedeao".



Por ahora, Saab sigue en la celda que le habían asignado, al menos hasta el próximo lunes, cuando se abran de nuevo los despachos.



