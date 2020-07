Guaidó, la carta secreta de EE. UU. para acelerar extradición de Saab

El régimen de Nicolás Maduro se ha empeñado, en las últimas horas, en dilatar la extradición a Estados Unidos del barranquillero Álex Saab desde Cabo Verde. Incluso, sacó de su convalecencia al exjuez español Baltasar Garzón (afectado por el covid-19), al que tentó para que defendiera a su ‘agente especial’ ante La Haya.



Pero Washington prepara una nueva carta diplomática para lograr que Cabo Verde envíe a Miami casi de inmediato al señalado testaferro de Maduro.



Baltasar Garzón se está recuperando de la covid-19. Foto: AFP

EL TIEMPO estableció con fuentes federales que el presidente interino, Juan Guaidó, estaría dispuesto a entrar en escena. La jugada, diplomática-legal, consistirá en comunicarle al Gobierno de Cabo Verde que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela y que no reconoce a Saab como ‘agente especial’ y mucho menos como diplomático, con fuero.



También recordarán que más de 60 países democráticos han reconocido a Guaidó, como España, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, además de la OEA y el Parlamento Europeo.



Y si bien para algunos se trata de una figura de papel –que salió mal librado en el libro del exasesor en seguridad de la Casa Blanca John Bolton–, no se debe perder de vista que Guaidó se anotó hace un par de semanas un triunfo indiscutible.

Estados Unidos liga a Álex Saab con una docena de empresas y con blanqueo de capitales a través de las cajas Clap y de casas subsidiadas. Foto: EL TIEMPO

Los acercamientos de Saab

El 2 de julio, el Tribunal Superior de Londres le negó el acceso a Maduro a más de 1.100 millones de dólares en oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra, y dictaminó que el Gobierno británico reconoció “inequívocamente” al líder opositor como presidente legítimo.



Y si bien Cabo Verde no ha tomado una postura oficial a ese respecto, la semana pasada trascendió que el Ejecutivo no reconoce a Venezuela como actor legítimo dentro del proceso de extradición. Además, Thomas Kwesi Quartey, vicepresidente de la Unión Africana, pidió rectificar un comunicado de Venezuela en el que decían que habían hecho un pronunciamiento a favor de Maduro.



Para Washington, la evidencia en contra del señalado testaferro de Maduro es contundente y los procedimientos para su captura, el pasado 12 de junio, han sido impecables. Por eso ya le tienen una celda reservada en el Federal Detention Centers (FDC) de Miami.

“Saab viene. Y tendrá que responder primero por caso que le abrimos en la corte del Distrito Sur de Miami, por blanqueo de más de 350 millones de dólares a través de las casas subsidiadas por el régimen. Pero hay otros procesos en curso que involucran a más gente, incluidos ciudadanos colombianos que están hasta el cuello”, le dijo a EL TIEMPO una fuente federal.



Y prefirió no confirmar la versión de que Saab, de 48 años, ya envió un mensaje sobre su intención de colaborar con la DEA.



Lo que sí le reveló a EL TIEMPO en exclusiva es que Saab buscó contactos hace 3 años. Pero no cumplió con ninguno de los ofrecimientos que hizo y siguió facturando con el régimen.



De hecho, se especula que la dilación de su extradición también buscaría llegar a acuerdos mínimos con Maduro sobre qué hablará, circunscribiendo su colaboración al tema de los contratos oscuros de las casas subsidiadas, y dejando a salvo lo que sabe sobre el oro y los dólares que han salido desde Venezuela hacia Turquía, Rusia a Irán.

Esta es una de las primeras imágenes que se conocen del barrinquellero y su pareja italiana, la modelo Camila Fabri. Foto: Archivo particular

Modelo, en Cartagena

Ese es un seguro de vida para Saab y para su núcleo familiar, que no pudo salir de Venezuela por la pandemia. Y EL TIEMPO estableció que su pareja, la modelo italiana Camila Fabri, estuvo en Cartagena el 7 de marzo.



Documentos oficiales en poder de este diario señalan que llegó con cuatro personas a bordo de un jet privado de una empresa hoy bajo la lupa.



Sin embargo, la modelo regresó a Caracas y no pudo volver a salir por la pandemia.

Fuentes en Caracas aseguran que están cuidando al entorno de Saab, su ‘agente especial’, con estatus diplomático. Pero para los investigadores, se trata de una clara presión para que el colombiano, ahora con ciudadanía venezolana, no hable.

Por ahora, Cabo Verde revisa un documento, de 60 páginas, con el que la defensa de Saab impugnó la autorización del Ejecutivo de extraditarlo.



Y aún les queda un recurso de amparo ante el constitucional, para ganar tiempo mientras Baltasar Garzón entra en acción.



Mientras tanto, Baltasar Garzón, que aún no se ha recuperado del todo de covid-19, y los otros abogados siguen estudiando el caso en busca de una medida cautelar ante La Haya que frene en seco la extradición.



