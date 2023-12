¿Álex Saab fue liberado como doble agente de la CIA como lo insinúa John Bolton?

La molestia que se sintió en varios sectores de Estados Unidos por el perdón total que el presidente Joe Biden le otorgó al barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, acaba de quedar en evidencia en una declaración de John Bolton, exasesor de seguridad de Donald Trump.



"Saab sabía mucho de las finanzas de Maduro y es posible que Saab ya haya informado a las autoridades estadounidenses, y es posible que Saab sea un doble agente de los Estados Unidos en Venezuela", dijo Bolton en una declaración a La FM.

Restricciones en Caracas

Saab fue recibido por Maduro en Miraflores. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Y agregó: "Maduro estaba desesperado por tener a Saab de vuelta para que no diera información".



La palabras del experto en seguridad no solo plantean un escenario probable sino que, además, le complicarían la situación en Caracas a Saab. Si bien el régimen de Nicolás Maduró le dio la bienvenida como un héroe, desde hace meses se filtró la información según la cual la familia de Saab permanecía bajo vigilancia.



Incluso, EL TIEMPO supo que hace un año una cuñada de Saab pidió permiso para viajar a Italia para controles médicos y no pudo salir de Venezuela.



Ahora se sabe que Saab podría ser movido a Turquía o a Rusia y que tiene restricciones para moverse en al menos 5 países en los que tiene investigaciones abiertas.

La negociación fallida con la DEA

Carta otorgando clemencia a Saab firmada por el presidente de EE.UU., Joe Biden. Foto: Archivo particular

Al escenario que plantea Bolton se une el hecho de que Saab ya había explorado un acuerdo de colaboración con Estados Unidos. Incluso, alcanzó a pactar su entrega. Y EL TIEMPO reveló que antes de que Biden firmara el documento de clemencia, le alcanzaron a ubicar y confiscar 12 millones de dólares.



Y si bien Maduro asegura que quería a Saab de vuelta por ser un héroe, que se arriesgó (en plena pandemia) a violar los embargos de Washington para intercambiar con Irán oro a cambio de alimentos y gasolina, los expertos hablan de un trasfondo adicional.



Se habla de que solo Saab tiene las claves (registro biométrico) para abrir bóvedas repletas de dólares y oro producto del saqueo a las arcas de Venezuela.

¿Estrategia de campaña?

Tras las declaraciones de Bolton fuentes enteradas también se las atribuyen a una posible estrategia en plena campaña presidencial en Estados Unidos.



De hecho, recordaron la estrategia del llamado 'cuaderno amarillo' del entonces asesor de seguridad de Trump.



Se refieren a la polémica foto que Bolton se dejó tomar en plena crisis con Venezuela: "5.000 militares a Colombia".



En ese momento, Bolton se había reunido en Washington con funcionarios estadounidenses para anunciar un paquete de sanciones contra la compañía estatal venezolana PDVSA, con el objetivo de ejercer presión sobre el mandatario Nicolás Maduro para que transfiera el poder a la oposición o convoque a nuevas elecciones.



Luego, reveló en su libro: "Trump estaba muy contento con el seguimiento que le

había dado la prensa “al tema de Venezuela”. Me preguntó si

debíamos enviar cinco mil efectivos a Colombia en caso de

necesitarlas, de lo que tomé debida nota en mi cuaderno amarillo,

argumentando que lo consultaría con el Pentágono. “Ve a divertirte

con la prensa”, me dijo Trump, y eso fue lo que hicimos, cuando mis

notas fueron captadas por las cámaras, y se suscitaron

interminables especulaciones. (Pocas semanas después, Carlos

Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, me trajo un

paquete de cuadernos igual al que tenía en la sala de prensa, para

que no se me acabaran)".

UNIDAD INVESTIGATIVA

