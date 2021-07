Saab insiste ante tribunal de Miami en que tiene estatus diplomático

La defensa del barranquillero Álex Saab se empezó a mover de nuevo en los escenarios judiciales de Estados Unidos, ad portas de que Cabo Verde decida si lo extradita o no a ese país dentro del proceso por lavado de activos que se le sigue.



Sus abogados presentaron este martes un escrito ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de Miami. En este impugnan una decisión que le desconoció la supuesta calidad de embajador de la que gozaba Saab al momento de su captura, en junio de 2012. Y, de paso, piden que se desestime el caso en su contra.



(Lo invitamos a leer: Cabo Verde advierte que comité de ONU no puede frenar caso contra Saab)

Un juez en Miami se negó a reconocerle dicho estatus y, por ende, la inmunidad de la que gozan los diplomáticos frente a procedimientos judiciales FACEBOOK

TWITTER

En efecto, un juez en Miami se negó a reconocerle dicho estatus y, por ende, la inmunidad de la que gozan los diplomáticos frente a procedimientos judiciales. De hecho, puso como condición para considerar el caso que Saab se presentara ante ese despacho.



La defensa del señalado testaferro de Nicolás Maduro sigue insistiendo en que Saab fue detenido de forma ilegal en Cabo Verde -cuando viajaba de Venezuela a Irán- en una misión diplomática: buscar ayuda humanitaria en medio de la pandemia.



"En el derecho internacional está implantada la norma de que los diplomáticos que viajan de su país de origen a un puesto extranjero, ya sea como enviados especiales (como el Sr. Saab) o como parte de una misión permanente, gozan de inmunidad de prisión o detención. Por consiguiente, por órdenes de su propio Gobierno, se ha opuesto a su extradición a Estados Unidos", indicó la defensa de Saab.



El recurso se presenta en momentos en que el presidente Joe Biden le envió una carta al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por la conmemoración de los 210 años de la firma del Acta de Independencia. En esta le reconoce el "enorme trabajo" que él, su gobierno, la Asamblea Nacional elegida y el pueblo de Venezuela han logrado en la búsqueda de una transición pacífica y democrática.



(Le puede interesar: Cabo Verde envía mensaje ad portas de definir extradición de Álex Saab)

Facebook Twitter Linkedin

El líder opositor Juan Guaidó. Foto: AFP / Federico PARRA

Y aunque es evidente que (políticamente) Washington no reconoce al gobierno de Maduro, los abogados de Saab insisten en reclamar (judicialmente) el estatus diplomático.



De hecho, explican que el juez que le negó ese reconocimiento basó su decisión en la doctrina de “deslegitimación del prófugo”. Esta norma establece que aquellos que se consideran fugitivos, no pueden presentar argumentos jurídicos hasta que se hayan presentado ante el tribunal.



Sin embargo, en criterio de la defensa del barranquillero, esa doctrina no es aplicable al caso Saab porque, insisten, este nunca huyó de Estados Unidos o de sus autoridades policiales. Y manifiestan que si bien se ha opuesto a su extradición, es porque "es un diplomático en misión con derecho a la inmunidad".



(En contexto: EE. UU. se niega a anular la orden de fugitivo contra Álex Saab)



Bajo esa condición, señalan que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y el Acta de Estados Unidos sobre Relaciones Diplomáticas, señalan que un enviado especial tiene derecho a inmunidad.



(Sobre el tema: Los correos, santeras y negocios del caso Saab)

Facebook Twitter Linkedin

A finales de diciembre de 2020, Nicolás Maduro nombró embajador plenipotenciario de Venezuela a su 'enviado especial', Álex Saab. Foto: Archivo particular

¿Y la extradición ?

Bajo esos argumentos, Saab solicitó que el Tribunal de Apelación rechace la

aplicación del Tribunal del Distrito de la doctrina de deslegitimación del prófugo, declare que goza de "inmunidad de prisión, detención y extradición a Estados Unidos y desestime el caso en su contra".



Sin embargo, la fiscalía de Estados Unidos entregó evidencia de que los abogados de Saab (en ese momento) sí estaban enterados de las indagaciones que se seguían en su contra. Por eso, insisten en que tiene la calidad de fugitivo.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)