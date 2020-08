Álex Saab fue trasladado de urgencia a hospital por fuerzas especiales

Hacia las 9 de la mañana (hora colombiana), Álex Saab fue trasladado de urgencia de la prisión regional en la isla de Sal al hospital Ramiro Alves con presuntos problemas de salud.



Un esquema de seguridad de cerca de 20 hombres, que se desplazaban en 5 vehículos, lo escoltaron hasta el lugar, según le dijo a 'Inforpress' una fuente del hospital.



El desplazamiento fue confirmado por reporteros locales que registraron el dispositivo de seguridad.



El episodio médico se registra horas después de que el Tribunal Constitucional se abstuvo de pronunciarse sobre el recurso de amparo que presentaron sus abogados, alegando que aún le quedan otros recursos.



El Tribunal manifestó que la defensa se anticipó, ya que el amparo es un procedimiento de último recurso y aún falta que el Tribunal de Extradición se pronuncie de fondo sobre la solicitud de envío de la justicia de Estados Unidos, que lo investiga por corrupción y lavado, ligado al régimen de Nicolás Maduro.



Además, aún faltaría una apelación ante el Tribunal Supremo, por lo cual el amparo no es procedente en este momento.



"En esencia, el Tribunal Constitucional dijo que, dado que el amparo es un procedimiento de último recurso, no tiene que decidir todavía sobre los argumentos elevados por Saab en la medida en que el tribunal que examina la petición de extradición aun no ha decidido", le dijo a 'Europa Press' la defensa del señalado testaferro de Maduro.



Alex Saab Morán fue detenido el 12 de junio en la isla de Sal, y ha estado esperando desde el 16 de julio el final del proceso de extradición a los Estados Unidos.

La defensa de Saab se declaró extrañada con esta decisión, que calificó como una nueva violación a los derechos del 'agente especial' del gobierno bolivariano, que fue campturado mientras adelantaba una supuesta misión humanitaria, de cara a la pandemia.



Con este es el cuarto revés judicial que el grupo de abogados internacionalistas de Saab, encabezado por el exjuez Baltasar Garzón, sufre. La justicia de Cabo Verde les negó la oposición a la captura, el pasado 12 de junio, y dos habeas corpus.



Aunque Baltasar Garzón no ha dado declaraciones, porque se recupera del covid-19, a través de un comunicado, su firma señaló hace una semana que "existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense".



Y agrega que, en su concepto, "muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos. están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”.



Estados Unidos ha guardado silencio en las últimas semanas, pero ya le tiene lista una celda al barranquillero.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET