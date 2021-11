Fijan fecha para inicio de juicio contra Saab y condenan al lavador Bagley

La justicia de Estados Unidos tomó, el martes, dos decisiones de fondo en torno a la suerte judicial del barranquillero Álex Saab



(Lo invitamos a leer: Aparece prueba de que Saab ya entregó información del régimen de Maduro)



La primera de ellas fue fijar para el próximo 3 de enero, de 2022, el arranque del juicio en su contra por lavado de activos superior a los 350 millones de dólares vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el oficio en el que se fija la fecha para el arranque de juicio contra Álex Saab. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, la defensa de Saab no solo puede pedir nuevos aplazamientos para acceder a las ampliaciones de los indictment sino, además, plantear otros escenarios judiciales.



Uno de ellos es el de aceptar cargos, recibir una rebaja, pero no colaborar.



El otro: retomar los acercamientos con la justicia de Estados Unidos, revelados por EL TIEMPO. Pero bajo la presión del régimen de Nicolás Maduro, algunos descartan ese escenario.

El caso del 'prestigioso' lavador

La otra decisión la tomó una corte de Nueva York que decidió darle cárcel a uno de los hombres que Álex Saab -señalado testaferro de Nicolás Maduro- utilizó para una operación de lavado de dinero.



(Sobre el tema: Las reuniones en Europa de Álex Saab con la DEA antes de su captura)



Se trata del prestigioso expresidente y profesor en el Departamento de Estudios internacionales de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, a quien se le considera la piedra angular de una operación de blanqueo superior a los 2 millones y medio de dólares, vinculados al señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, testigo estrella en el caso de Álex Saab. Foto: Archivo particular

A pesar de que sus abogados pidieron clemencia para el académico, de 73 años, la Fiscalía señaló que no solo no mostraba ningún tipo de arrepentimiento por las conductas ejecutadas sino que, además, le había mentido a la Corte.



En efecto, en un memorando de su defensa, publicado por EL TIEMPO, sus abogados pedían que s ele dejara en libertad, por tiempo cumplido, teniendo en cuenta que era su primera condena penal por un delito no violento. Además, que había sido incitado por un tercero para incurrir en esos delitos.



(Le puede interesar: ‘Boliche’, el hombre que le dio la estocada a Álex Saab)



Aunque en el indictment se protege la identidad de ese tercero, EL TIEMPO estableció que se trata de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche.

Facebook Twitter Linkedin

Shadi Nain Saab Certain, hijo de Álex Saab, intentó conseguir visa para entrara a Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO

Negociaciones y mentiras

Facebook Twitter Linkedin

El exgobernador Juan Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar, fue condenado a 40 años de prisión. Foto: Archivo/EL TIEMPO

El propio profesor Bruce Bagley admitió que prestó sus cuentas bancarias para mover recursos destinados a dos abogados que estaban asistiendo a Álex Saab en acercamientos con agentes federales para entregar información sobre el régimen de Nicolás Maduro.



(Sobre el tema: Las reuniones en Europa de Álex Saab con la DEA antes de su captura)



En su memorando, pidiendo clemencia, el académico admite que le ayudó a Shadi Nain Saab Certain (hijo mayor mayor de Saab) a conseguir visa con el gobierno de Estados Unidos, pero que le fue negada porque ya estaban en el radar de las agencias federales.



Para demostrar su conducta correcta, la defensa del académico dice que este rechazó varios trabajos que le había ofrecido el intermediario colombiano.



Uno de ellos fue, según el memorando, una propuesta para hacerle un informe investigativo y académico al entonces poderoso gobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, en donde dijera que no estaba involucrado en las actividades paramilitares en Colombia ni en actividades de narcotráfico.



Según Bagley, se negó a realizar el trabajo, a pesar de que le habían ofrecido 25.000 dólares.

Cuando el académico empezó a ser contactado por allegados de 'Kiko' Gómez, este acababa de interponer un recurso de habeas corpus para quedar en libertad, argumentando violación al debido proceso. Sin embargo, otros procesos que cursaban en su contra evitaron que recobrara la libertad.



Ya con el documento de notarial en sus manos (que aún no se sabe si usó en Colombia) intentó que le modificaran la medida de aseguramiento en centro carcelario por detención domiciliaria, argumentando problemas de salud.



Finalmente, el 16 de enero de 2017, fue sentenciado a 55 años de prisión por el crimen de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito.

Facebook Twitter Linkedin

Esta fue la declaración Bruce Bagley de 2015 ante una notaría de Florida Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, este diario conoció la declaración jurada del académico, de 2015, en la que salió en defensa del condenado 'Kiko'.



El documento, entregado por la Fiscalía al juez del caso, se suscribió ante una notaría del estado de Florida en donde asegura: "El Sr. Gómez Cerchar no está asociado como líder o miembro de ninguna organización paramilitar, tampoco hay evidencia contundente que demuestre que él ha organizado y/u operado su propia red criminal en el departamento de Guajira o ningún otro lugar de Colombia".





A última hora, la defensa del Bagley intentó justificar el documento, diciendo que había sido obligado a suscribirlo y que no era concluyente.

Dentro de ese expediente aparecen mencionados dos abogados que recibieron de manera ilegal dinero de Saab y el propio alias 'Boliche'.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Al parecer, este último es un viejo colaborados de agencias federales que no sería procesado por el caso. Pero los abogados sí están bajo la lupa de las autoridades.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET