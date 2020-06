El expresidente Santos explica video en el que aparece con Álex Saab

En medio de la noticia del arresto de Álex Saab –el colombiano calificado por Estados Unidos como una ficha clave del engranaje mafioso y corrupto del régimen de Nicolás Maduro– empezó a circular un video de un minuto y 17 segundos en donde se ve al ahora capturado saludando de mano al entonces presidente Juan Manuel Santos y a su canciller, Ángela Holguín. En la imagen –tomada en 2011–, también aparecen el entonces presidente venezolano Hugo Chávez y su otrora canciller Nicolás Maduro.



Santos accedió a explicarle a EL TIEMPO, en una entrevista que se transmitió ayer por sus plataformas digitales, qué pasó ese día y si el hoy capturado firmó un convenio a nombre de Colombia durante su gobierno.



¿Por qué no le cuenta al país en qué contexto se dieron esas imágenes, y si usted sabía quién era ese personaje (Álex Saab) que aparece supuestamente firmando un convenio a nombre de Colombia?



Primero que todo, nunca firmó a nombre de Colombia. Fue una reunión que hicimos en la ‘luna de miel’ que tuvimos con Chávez, donde en Miraflores se firmaron cerca de 35 diferentes convenios.



El gobierno venezolano quiso ante nosotros, como testigos, que se firmara un contrato o un convenio con una empresa privada colombiana y el gobierno venezolano, no el Gobierno colombiano, para el suministro de un material para la construcción de unas casas.



Se firmó con presencia nuestra, y cuando se fue a firmar apareció el representante de esa empresa, que era ese señor Álex Saab, a quien no conocíamos. Creo que en el video, yo le pregunto a María Ángela: ¿este señor quién es? Ella tampoco sabía de quién se trataba. Apareció firmando y punto, no es más. Nunca hubo ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de arreglo con el Gobierno colombiano.

Imagen de Álex Saab en la mesa donde estaban Juan Manuel Santos y Hugo Chávez con sus cancilleres. Foto: Captura de video

Pero le pregunto, ¿nadie en su avanzada de seguridad o protocolo preguntó quién era este señor que iba a acercarse a usted a darle la mano y a saludar a la canciller María Ángela Holguín?



Es que nosotros no sabíamos quién iba a firmar ese convenio o ese acuerdo. Era una empresa, entonces apareció el señor Saab firmando y después nos dio la mano y se fue, eso fue todo.

¿Usted volvió a saber algo de Saab?, antes de terminar su gobierno usted denunció irregularidades sobre las cajas Clap, que es una de las razones por las que este señor está investigado por EE. UU. ¿Volvió a saber de Álex Saab?, ¿ustedes lo investigaron?



Sí, la respuesta es sí. Años después, en el 2014, empezamos a recibir información de este señor. Y yo personalmente ordené tres investigaciones.



Una por contrabando, aparentemente estaba haciendo contrabando con Australia; una segunda investigación en torno a estos Clap, que es lo que utilizaban para llevarle alimento a los venezolanos, y tercero, ahí estaba involucrado el lavado de activos.



Entonces, no solamente fui a donde el fiscal, sino que le di instrucciones al director de la Polfa para que hiciera las investigaciones, y también hablé con el embajador americano y ahí se involucraron las agencias de investigación de EE.UU., el FBI, la DEA, el ICE; entre todos hicieron las investigaciones que hoy tienen al señor Saab entre los palos jurídicos.



¿Y usted por qué cree que está recirculando este video de 2011?, ¿hacía falta esta aclaración?



Es que no tenía que aclarar nada, en el caso nuestro no había nada que aclarar.



