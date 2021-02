EE. UU. se niega a anular la orden de fugitivo contra Álex Saab

La Corte del distrito sur de Florida acaba de negar la solicitud de la defensa de Álex Saab de anular la orden de fugitivo internacional.



Además, dice que se empeñarán en que comparezca ante las autoridades y le ofrece que se someta a la justicia de Estados Unidos. La decisión también señala que no es claro que quienes presentaron la solicitud o moción de anulación sean sus abogados titulares, pues no presentaron soporte documental que así lo pruebe.



Esta es la decisión de la Corte federal contra Álex Saab. Foto: EL TIEMPO

Abogados no acreditaron poder

De hecho, aseguran que es posible que el encargo de defensa se haya hecho a través de una tercera persona, incluido el régimen de Nicolás Maduro.



La oficina de abogados a la que se refieren es Baker Hostetler, quien presentó la moción especial. La Corte le pidió a esa oficina que mostrara el contrato con Saab, pero estos no lo han hecho.



Además, la decisión dice que Saab no tenía derecho a moción, porque sabía que ya estaba siendo investigado y sin embargo, no se presentó a responder por los cargos federales que tiene y que incluyenm operaciones de lavado de activos vinculadas a corrupción y al régimen de Maduro.

La Corte no reconoció la supuesta inminidad que Nicolás Maduro le dio a Saab, nombrándolo embajador plenipotenciario en África. Foto: Archivo particular

¿Maduro detrás?

En su defensa, la oficina de abogados explicó las circunstancias inusuales de este caso penal, en referencia a que su cliente estaba preso en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020. Además, señaló que no puede haber obligación de presentar un poder. No obstante, la Corte señala en su decisión que el gobierno quiere asegurarse de que estaba tratando con abogados que representaran realmente los intereses de Saab y no los de un tercero, incluyendo representantes de régimen de Maduro.

Cero inmunidad

La decisión de la Corte federal también señala que no reconocen a Saab como diplomático y por ende, tampoco le reconocen su inmunidad, alegada tanto por el régimen de Maduro como de su defensa en Cabo Verde.

