Una corte de Florida acaba de determinar que el barranquillero Álex Saab no es ningún enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro y, por ende, no tiene fuero diplomático.



(Lo invitamos a leer: Álex Saab: Departamento de Estado no reconoce gobierno de Maduro)



En consecuencia, Saab irá a juicio por una megaoperación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares, ejecutada a través de negocios corruptos con el régimen de Nicolás Maduro.

Facebook Twitter Linkedin

Este es uno de los documentos de Saab que no concuerda con los de la Cancillería. Foto: Archivo Particular

Después de ser extraditado por Cabo Verde, en octubre de 2021, su defensa dilató el arranque del juicio en su contra alegando que su captura en ese país (el 12 de junio de 2020) era ilegal a la luz de tratados internacionales.



Echando mano de documentos expedidos por el gobierno venezolano intentaron durante un año convencer a dos tribunales federales de que a Saab lo protegía el fuero diplomático.



(Le puede interesar: Ayudado de político, Calero sacó cita en UNP para hombre que luego cayó con coca)



Sin embargo, los fiscales del caso demostraron que algunos de los documentos allegados al proceso serían falsos, incluidos un par de pasaportes diplomáticos que acreditaban al barranquillero como un enviado especial de Nicolás Maduro ante los gobiernos de Irán, Turquía e incluso Rusia.

Los coletazos del proceso

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Nicolás Maduro ha sido el gran ganador de la suspensión de los diálogos. Foto: EFE

Tal como lo informó EL TIEMPO esta semana, en medio del pulso legal, el juez Robert Scola dejó en claro que el Departamento de Estado de Estados Unidos no reconocía al gobierno de Nicolás Maduro y por ende tampoco a su supuesto cuerpo diplomático.



Y hace unos minutos anunció que no se le reconocía fuero a Saab quien ha intentado ser incluido en los acuerdos confidenciales entre el gobierno Biden y el de Maduro.



(También: La reunión en un hotel y los audios que enredan a poderoso excapo colombiano)



En efecto, a raíz de la crisis del petróleo desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos accedió a liberar a los llamados sobrinos de Maduro, condenados por narcotráfico en cortes federales.



Y Maduro ha intentado en varias oportunidades, a la luz de esos acercamientos exigir la liberación de Saab.



Por ahora, Estados Unidos no ha accedido a dicha solicitud y al menos en el campo judicial Saab tendrá que ir a juicio en las próximas semanas.

Las pruebas en su contra

Facebook Twitter Linkedin

El empresario colombiano en el momento que es capturado y llevado por agentes de la policía de Cabo Verde. Foto: captura video canal Detencao

Ya está probado que el barranquillero, que ahora tiene ciudadanía venezolana, estuvo colaborando con la DEA al menos durante año y medio y estaba listo a entregarse. Durante ese lapso suministró información sobre los negocios con el régimen, cuentas bancarias y hasta dinero.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Con esa evidencia, allegados al señalado testaferro de Nicolás Maduro no descartan la tercera vía para una negociación.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

​Síganos ahora en Facebook