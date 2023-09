El barranquillero Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, se encuentra en Estados Unidos a la espera de que avance su proceso en donde es acusado de blanqueo de capitales.



En abril pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso un intercambio humanitario de presos políticos y tal como lo reveló EL TIEMPO, la defensa del empresario está solicitándole a Estados Unidos su libertad.

Sin embargo, se acaba de producir un nuevo hecho que llama la atención. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un comunicado en donde señala que dos relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) piden la libertad del empresario barranquillero.



Según el comunicado, los expertos han instado al gobierno de los Estados Unidos "a poner fin a la prolongada detención preventiva de Alex Nain Saab Morán, enviado especial venezolano, detenido y extraditado a EE. UU".

¿Irregularidades en la detención?

El documento que firmado por Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos; Livingstone Sewanyana, experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, asegura que los tribunales de Cabo Verde que se ocupan del caso de Saab habrían rechazado sus numerosos recursos contra la extradición, incluido su condición de diplomático ad hoc de Venezuela.



Y agregan: "Descartaron numerosas comunicaciones oficiales del Gobierno de Venezuela y las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos, incluidos los Procedimientos Especiales y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos"

Los relatores además aseguran: "Tomamos nota con preocupación de las irregularidades denunciadas en el arresto y detención en Cabo Verde del Sr. Saab, antes de su extradición a Estados Unidos".



Según ese argumento, le han solicitado, este 27 de septiembre, al gobierno de los Estados Unidos dejar en libertad al empresario colombiano por las irregularidades que se presentaron en su detención.



"Hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional y libere inmediatamente al Sr. Alex Nain Saab Morán y a que retire todos los cargos que pesan en su contra", señalaron los expertos.

'Sin alimentación adecuada'

También dicen que "la detención en contra de Saab es una vulneración a sus derechos, puesto que no existía ninguna notificación roja de la Interpol, ni se le presentó una orden de detención, sino que ambas fueron emitidas ex-post facto".



"Lamentamos profundamente que, durante casi dos años desde su extradición, el Sr. Saab permanezca en espera de juicio por una presunta conducta que no se considera delito internacional y que, por tanto, no debería haber sido objeto de un procedimiento extraterritorial o universal", aseguraron los Relatores de la ONU.



El documento finaliza diciendo que desde que se produjo la extradición, Saab ha estado detenido en el Centro Federal de Detención de Miami, que no es una institución penitenciaria, sino una instalación administrativa previa al juicio y no cuenta con una alimentación de calidad y un tratamiento médico adecuado.

