La disputa por el pequeño hijo colombiano de Álex Saab que viajó a Moscú

El barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, está solicitando que le permitan que su familia permanezca con él, mientras cumple el arresto domiciliario en Cabo Verde.



En una carta divulgada por sus abogados y dirigida al “pueblo caboverdiano”, asegura que el Tribunal de Apelaciones de Barlovento dio vía libre para que sus allegados lo acompañaran, mientras se surte el proceso de extradición a Estados Unidos, que espera procesarlo por una millonaria operación de lavado de activos vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

De París a Moscú

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, de manera paralela, se está librando una disputa por el hijo colombiano de Saab que tiene cerca de 12 años.



EL TIEMPO estableció, en exclusiva, que a oídos de agentes federales de Estados Unidos llegó la versión según la cual la colombiana Cynthia Certain, exesposa de Saab, está exigiendo que le regresen al menor.



Certain tuvo alguna notoriedad cuando se reveló que estaba ligada a Shatex S. A., empresa de confección de ropa a través de la que se habrían lavado 650 millones de dólares.

Por ese caso, Saab es investigado en Colombia, un miembro de la Policía fue condenado por haber filtrado información sobre el caso, y Cynthia Certain tuvo circular azul de Interpol, al igual que otros implicados dentro de la investigación. Pero luego fue desvinculada del caso.



Ahora, la información que se tiene es que la mujer está en París.



Y, por sus movimientos migratorios, se sabe que su hijo menor salió del aeropuerto Charles de Gaulle con destino final Moscú, desde principios de julio.

Fallo del juez

Tal como lo reveló EL TIEMPO, en la capital rusa permanece Camila Fabbri, segunda esposa de Saab, y también estarían los hijos mayores del barranquillero, calificado como una ficha clave del régimen de Nicolás Maduro.



En sus redes sociales, la colombiana aparece con los tres hijos (incluido el menor) y en viajes por Tailandia, Grecia, España y Colombia.



El problema es que, según la versión que ya circula en Estados Unidos, Certain está asegurando que le han dilatado el regreso de su pequeño, cuyo nombre se omite por tratarse de un menor.

“Al parecer, cuando el menor debía regresar, le manifestaron que el vuelo había sido regresado desde Lituania. Y cuando preguntó que cuándo regresaría, nunca le respondieron”, explicó una fuente enterada.



De acuerdo con lo que ha dicho Certain, ella tiene un fallo de un juez colombiano que le otorgó la patria potestad del menor hasta que cumpla su mayoría de edad.



Además, asegura que recibió una llamada de unos abogados, a nombre de Saab, en la que le notificaban que el menor no quería regresar a París, en donde ella reside.



EL TIEMPO estableció que la colombiana también está buscando que se le otorgue la ciudadanía italiana para regular su estatus en Francia.

El pasaporte italiano

De hecho, EL TIEMPO supo que en el consulado italiano en París están pendientes resolver si le entregan su pasaporte y el del menor colombiano.



Al parecer, aunque están divorciados, al estar de por medio un menor de edad, se requeriría la firma de Saab, quien completa 16 meses preso en Cabo Verde. Sin embargo, se trata de un trámite que es potestad del cónsul, para aplicar u omitir.



Este diario se comunicó al celular en París de Cynthia Certain para conocer su versión de primera mano, pero al cierre de esta edición no había contestado los mensajes que se le dejaron.

Por su parte, uno de los abogados que se comunicó con ella aseguró que, en efecto, habló con Certain, pero explicaron que se trató de “una mediación solicitada por el menor de edad, para pasar más tiempo con la familia paterna”.



En los próximos días se sabrá si el menor regresa con su madre y si se les otorga la ciudadanía italiana para que puedan salir de Francia.



Por ahora, Certain no aparece en el indictment que Estados Unidos adelanta en contra Saab ni en el nuevo que, tal como lo reveló EL TIEMPO, les abrió a miembros de su entorno.



Testaferro de Maduro pide visita de su familia

A través de una carta divulgada por la defensa de Álex Saab, el barranquillero está pidiendo que se le dé cumplimiento a una orden judicial que le permite recibir la visita de su familia.



“El Tribunal de Apelación de Barlovento ha decidido que mi familia puede estar conmigo mientras yo permanezca en este régimen de arresto domiciliario, por lo que no puede haber disculpe en el retraso de la expedición de su visa”, señaló Saab.



Y agregó, sin embargo, que el Gobierno de Cabo Verde afirma que su presencia en el país ejerce una presión indebida sobre el sistema legal y la policía habla de preocupaciones de seguridad: “No puedo ver qué amenazas concretas representan mi esposa y mis hijas, de 4 años y 18 meses”.

Según Saab, a quien Estados Unidos considera pieza clave de acuerdos entre Venezuela, Irán, Turquía y Rusia, también se ordenó que le dieran atención médica, sin que eso haya ocurrido.



Por eso, dice que “Cabo Verde, bajo la dirección de Estados Unidos, está creando un peligroso precedente, que potencias como China y Rusia observan y que, tarde o temprano, podría producir un efecto boomerang que afectará a Estados Unidos y a Cabo Verde”.

