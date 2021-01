Saab dice que su extradición a EE. UU. no es inminente

Estados Unidos calcula que, después de que la Corte de Apelaciones de Cabo Verde aprobó la extradición de Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, es cuestión de 20 días para que este sea entregado a la DEA.



Pero las cuentas de Saab y de su defensa son otras y, de hecho, en comunicación con EL TIEMPO aseguran que la información de que un avión de EE. UU. que llegó a ese país a recogerlo -confirmada por agentes federales-, es falsa y sensacionalista.



Este es el oficio en el que Jorge Arreaza anuncia que Álex Saab es embajador plenipotenciario. Foto: EL TIEMPO

En efecto, en un comunicado que acaban de emitir, advierten que la extradición está literalmente congelada.



"Deseo recordarles que Alex Saab ha sido detenido ilegalmente en Cabo Verde por más de 200 días. Esta detención no solo es ilegal porque el señor Saab es un diplomático que estaba ejerciendo, y continúa ejerciendo, una función oficial. La detención también es ilegal porque fue dictada el 12 de junio de conformidad con una orden de arresto emitida por el Estados sin el correspondiente Circular Roja de Interpol. El Aviso Rojo se apresuró emitido al día siguiente, 13 de junio", señala la defensa.

Nicolás Maduro intenta darle inmunidad diploática a Saab nombrándolo embajador plenipotenciario. Foto: Archivo particular

Plenipotenciario

Y tras recordar que Saab era un 'enviado especial' de Venezuela y ahora es embajador permanente y plenipotenciario en África, insisten en que su detención es ilegal, "sobre la base de que el período entre el la solicitud de extradición de Estados Unidos y ahora, cuando el proceso de extradición está lejos agotarse, ha superado el límite constitucional de 80 días en más de dos veces y media".



Y reiteran que el Tribunal de Justicia de África Occidental (Cedeao) "cuyas sentencias son vinculantes y no están sujetas a apelación", ordenó el procedimiento de extradición a ser suspendido, a la espera de su fallo sobre la legalidad de la detención de Saab.



Por eso, dicen que la afirmación de Cabo Verde de que no está sujeta a las sentencias de la Corte es falsa. Y lamentan que se les de credibilidad a informaciones que señalan que EE. UU. ya envió un avión para sacar a Saab de Cabo Verde, que califican de "altamente perjudicial para los procedimientos legales actualmente sub judice en el Tribunal Supremo de Cabo Verde y Tribunal de Justicia de la Comunidad de la Cedeao.



La respuesta de EE.UU.

Fuentes de Estados Unidos reiteraron el interés de su justicia por obtener la extradición de Saab a quien consideran ficha clave del régimen de Maduro.



De hecho, le anticiparon a EL TIEMPO que además de un tablero legal y militar, el judicial se moverá de nuevo en las próximas semanas con la ampliación de las investigaciones, que incluirán nuevos nombres al expediente.



Mientras que la defensa de Saab dice que el proceso de extradición "está lejos de agotarse", para Estados Unidos se encuentra en la recta final.

La Corte Suprema, que en el pasado pidió aclaraciones sobre el proceso, tiene el expediente en sus manos y podrá decidir si ratifica la decisión de la Corte de Apelaciones de extraditar a la ficha del régimen o lo deja en libertad.



