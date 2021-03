Álex Saab dice que si lo extraditan, se negará a colaborar con EE. UU.

La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde alista la decisión final en torno a la extradición de Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, procesado por la justicia de Estados Unidos dentro de una megaoperación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares.



A pesar de los habeas corpus y recursos presentados por su defensa, se espera que en los próximos días Cabo Verde anuncie si le entrega a la DEA al supuesto embajador plenipotenciario del régimen de Maduro.



Nicolás Maduro nombró embajador a Saab en diciembre en un fallido intento por otorgarle inmunidad diplomática.. Foto: Archivo particular

Ante la inminencia de la decisión, Saab le entregó declaraciones a EFE en la que advierte que, de ser extraditado, no va a colaborar con la DEA.



"No, no colaboraría con Estados Unidos. Sin embargo, permítame ser muy claro. No he cometido ningún delito. Mis abogados y yo lucharemos, si es necesario, en todos los tribunales para demostrarlo con todo el apoyo de Venezuela. El único culpable aquí es Estados Unidos, que ha orquestado una campaña de hegemonía política contra Venezuela", señala.

Estados Unidos liga a Álex Saab con una docena de empresas. Foto: EL TIEMPO

Y dice que solo puede rezar para que el Tribunal de la Cedeao impida su extradición y el "actual régimen de Cabo Verde lo tome como una oportunidad para salvar lo que queda de la fachada de democracia africana modelo".



Fuentes en Cabo Verde le aseguraron a EL TIEMPO que la decisión sobre lo extradita o no se tomará en los próximos días. Y, al parecer, Saab y su defensa prevén que será adversa.



De hecho, aseguran que la decisión de trasladar a su familia de Caracas a Moscú está relacionada con el inminente fallo de la Corte Suprema caboverdiana.

El abogado en EE.UU.

Eso también explicaría el afán de acreditar abogado ante cortes federales.



En efecto, a principios de semana llegó a Miami un poder firmado por Saab en el que consta que fue él quien contrató a la oficina de abogados Baker Hostetler, quien presentó la moción especial que le fue negada por la falta de ese documento.



En Estados Unidos apuestan que el barranquillero Álex Saab está a días de convertirse en huésped de uno de los edificios federales más infranqueables de Miami: el Federal Detention Centers (FDC).

