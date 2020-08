Saab dice en dura carta a Cabo Verde que se volvió objetivo de EE. UU.

En momentos en que la justicia de Cabo Verde se alista para tomar una decisión definitiva sobre la extradición del barranquillero Álex Saab a Estados Unidos, donde es requerido por lavado de activos, este lunes se conoció una extensa carta del señalado testaferro de Nicolás Maduro y de su régimen.



En la misiva, divulgada por el medio local Inforpress, Saab se declara ciudadano venezolano y hace énfasis en que al momento de su detención oficiaba como “enviado especial” de Caracas, por lo que considera que lleva dos meses tras las rejas de forma injusta y desconociendo sus derechos ciudadanos y diplomáticos.



“Se me negó el derecho a una audiencia y mi equipo de abogados no tuvo acceso al informe del abogado, lo cual no tiene precedentes en la historia legal de Cabo Verde”, precisa Saab en su carta abierta, en la cual afirma que debido a la atención deficiente de su salud ha perdido hasta 20 kilos de peso.



Y de inmediato advierte: “Hace tiempo que supe que me convertí en el principal objetivo de Estados Unidos y que, según sus modelos extraterritoriales, estaban dispuestos a llegar lo más lejos posible para evitar que cumpliera con mis obligaciones con el pueblo venezolano”.



Con esto se ratifica en que cuando lo detuvieron, el 12 de junio, cumplía una misión oficial consistente en la búsqueda de alimentos y medicamentos para atender la pandemia de coronavirus en Venezuela. Pero ese día Cabo Verde lo capturó con base en el pedido de extradición de una corte de Florida por blanqueo.



De hecho, el barraqnuillero acudió a los servicios legales del exjuez español Baltazar Garzón para buscar que esa inmunidad diplomática le sea reconocida por estar entre la normatividad de las Naciones Unidas. Y en la carta se lo recuerda a Cabo Verde.

El exjuez Baltasar Garzón busca una indemnización para el barranquillero Álex Saab, de hasta 12 millones de dólares, porque supuestamente se le violó su inmunidad. Foto: EL TIEMPO

“Me cuesta aceptar que, incluso después de que Venezuela haya declarado oficialmente mi inmunidad, ustedes no han hecho nada para rectificar la situación. No tengo ninguna duda de que su inacción tendrá consecuencias legales y políticas”, enfatizó el barranquillero.



Saab también asegura que Venezuela puede brindarle más ayuda a Cabo Verde en diferentes frentes de lo que podría hacer por este país insular africano Estados Unidos. Por eso, insta al gobierno del territorio donde está preso a que rectifiquen su postura y se le reconozca el carácter diplomático que afirma tener desde que fue arrestado.



Y añade que las autoridades caboverdianas reconocen el mandato de Naciones Unidas y que, por lo mismo, deben frenar la ilegalidad de su detención y permitirle recuperar su libertad.

“Como enviado especial de mi país, puedo ayudar a Cabo Verde más que a Estados Unidos en 100 años (…) ¿De qué sirve proclamar su independencia y ahora someterse (ilegalmente) para complacer a Estados Unidos? Creo que el pueblo de Cabo Verde no estaría de acuerdo con eso, ya que siempre ha sido discriminado y despreciado por Estados Unidos”, precisa Saab en su carta.



Por ahora, no se ha registrado una respuesta oficial de Cabo Verde y personas cercanas a la defensa del barranquillero aseguran que se está verificando la pertinencia y retiro de la misiva. Sin embargo, en el país insular africano generó revuelo su contenido.



UNIDAD INVESTIGATIVA

@UInvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com