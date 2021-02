Álex Saab se queja de que Ejército y Policía lo vigilan 24 horas

"El Embajador está rodeado de soldados y policías que viven al lado y le vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos soldados llevan ametralladoras incluso cuando entregan sus comidas".



Este es uno de los apartes de un comunicado de la defensa de Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, en donde se quejan de las condiciones de su detención domiciliaria, beneficio que venían reclamando desde diciembre: "Las condiciones son más restringidas que las que Cabo Verde ha puesto históricamente a disposición de los delincuentes condenados".



Su defensa, que ahora lo llama emabajdor, dice que "desea dejar constancia de que las condiciones de su arresto domiciliario son completamente irregulares, y siguen afectando directamente a su salud y a su derecho a la defensa, y son considerablemente peores que las que se concedían en el pasado a los narcotraficantes condenados en Cabo Verde".



Este es el Hotel Hilton de Cabo Verde a donde Saab decía que iba a ser trasladado. Foto: Archivo Particular

Del Marriot a 'la fortaleza'

EL TIEMPO ya había anticipado que Saab, procesado por una megaoperación de lavado de activos vinculada al régimen de Maduro, se estaba quejando de su casa por cárcel.



Fuentes cercanas le dijeron a este diario que él le apuntaba a estar en la suite presidencial de lujoso Hotel Marriot de Cabo Verde. Y terminó en una fortaleza en donde no le quitan el ojo.



"En cuanto a su capacidad para comunicarse con sus abogados y su familia, las condiciones son más restringidas que las que Cabo Verde ha puesto históricamente a disposición de los delincuentes condenados (...) tiene prohibido el acceso a Internet, no puede escribir a su familia sin que la correspondencia sea leída por la policía y, en cuanto a su derecho a mantener conversaciones privilegiadas con sus abogados, estas solo pueden tener lugar con drones que sobrevuelen el lugar si

salen al patio", dice la defensa.

Baltasar Garzón, exjuez español, sigue inistiendo en que Saab tiene una supuesta inmunidad. Foto: AFP

Comunicaciones controladas y drones

Antes, Saab podía llamar a su familia todos los días. Ahora, según su defensa, el único teléfono que puede utilizar es uno que pertenece a la policía. Y las dos horas de uso permitido del celular, debe estar presente un miembro de la policía.



"Tiene prohibido el acceso a Internet, no puede escribir a su familia sin

que la correspondencia sea leída por la policía y, en cuanto a su derecho a mantener conversaciones privilegiadas con sus abogados, estas solo pueden tener lugar con drones que sobrevuelen el lugar si salen al patio", dicen.



Además, inisten en que la atención médica del procesado sigue siendo precaria.



"Hasta la fecha, las solicitudes para ser examinado por médicos especialistas de su elección sigue sin respuesta", señalan.

Nicolás Maduro nonbró en diciembre a Saab su embajador plenipotenciario en África en un intento por cobijarlo con una supuesta inmunidad. Foto: Archivo particular

¿Diplomático o fugitivo?

Según la defensa, se trata de un desafío directo a la orden del Tribunal de Justicia de la Comunidad de la CEDEAO, sino que va en contra de todas las normas aceptadas de arresto domiciliario para una persona no condenada y ciertamente inaceptable para un agente diplomático".



Pero para la justicia de Estados Unidos es claro que Saab no es ningún embajador plienipotenciario (cargo que le adjudicaron a última hora) y que tampoco tiene ninguna clase de inmunidad.De hecho, un gobierno que no es reconocido por más de 60 países y por la nueva administración Biden, no puede reclamar este tipo de privilegios procesales.

Además, el despliegue de mecanismos judiciales, diplomáticos y mediáticos para liberar a Saab, confirman que es una ficha clave del régimen. De hecho, su defensa dice que reemplazó a Maduro quien no se podía desplazar a Irán por la pandemia.

