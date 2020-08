Defensa de Álex Saab contempla por primera vez su envío a EE. UU.

"El posible envío de Álex Saab a Estados Unidos, en el marco de la presente solicitud de extradición, conlleva un riesgo para el derecho a un juicio justo con respecto a las normas vigentes en el derecho internacional".



Esta frase está contenida en un nuevo comunicado del equipo legal del barranquillero Álex Saab, en el que anuncian que acaban de hacer uso de uno de los últimos recursos legales para que Cabo Verde lo deje en libertad.



(Le puede interesar: La respuesta sarcástica de Cabo Verde a amenazante carta de Álex Saab).

En efecto, aseguran que, el viernes 14 de agosto, se presentó un recurso de apelación

ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde contra la decisión de extradición del Tribunal de Apelación de Barlavento, con fecha del 31 de julio.



"Este recurso, sobre el que la Corte tiene hasta 80 días para pronunciarse, se enmarca dentro de las acciones judiciales que la defensa ha lanzado tras conocer el Juzgado de Primera Instancia, calificado por el abogado José Manuel Pinto Monteiro como infundado y no respondiendo a las preguntas planteadas en la oposición", dicen.



(Le puede interesar: Baltasar Garzón dice que caso Saab se usa para reelección de Trump).



Y citando al exjuez Baltasar Garzón, punta de lanza de la defensa internacional del señalado testaferro de Nicolás Maduro, señalan que se trata de un recurso en el que han destacado "el carácter político del caso" e instan a las autoridades caboverdianas a reconocerlo.



Para la defensa, se destaca la importancia de evaluar la magnitud del enfrentamiento de Estados Unidos contra Venezuela y su influencia en el caso del señor Saab,

"porque lo que está en juego aquí es la vida y la libertad de una persona acusada de fechorías basándose en evidencias de testigos desacreditados".



(Le recomendamos: Petro toma distancia de su concuñado, por mención en caso Álex Saab).



Además, agregan que “Estados Unidos no ha presentado ni una pizca de evidencia para fundamentar esas acusaciones. Estados Unidos es grandilocuente y sensacionalista en beneficio del Ejecutivo más que en interés de la justicia".

Un contingente de al menos 8 hombres con fusil y chalecos antibalas cuidan la furgoneta en la mueven a Álex Saab a los juzgados. Foto: Archivo particular

Último paso

El recurso anunciado es uno de los últimos legales para que Cabo Verde deje libre a Saab, investigado por una corte federal de Miami por el blanqueo de más de 350 millones de dólares, dinero ligado a contratos oscuros para la construcción de casas subsidiadas por el régimen de Maduro.



Ante la evidencia de que el tiempo legal se les agota en Cabo Verde, su defensa ha manifestado que, después de considerar la apelación, la Corte Suprema puede fallar de dos maneras: ya sea reconociendo los errores de la Corte en primera instancia y remitiendo el asunto a la Corte de Apelaciones de Barlavento, o resolviendo sobre la extradición misma, aceptándola o rechazándola.



(Lea también: Defensa de Saab dice que su familia paga abogados con dinero lícito).



"Si opta por la primera opción, sería cuestión de corregir los abusos de los derechos y garantías procesales de nuestro cliente y podríamos afrontar el procedimiento regular de extradición de acuerdo con la legislación de Cabo Verde", afirmó el exjuez Garzón.



Anotan que dicho trámite requeriría un conocimiento completo del escrito de la Fiscalía que, sostienen, "hasta ahora ha permanecido misteriosamente encubierto en el secreto", para poder tener una audiencia obligatoria en la que se expongan los argumentos de la defensa y de Saab, a quien insisten en llamar el enviado especial del Gobierno bolivariano de Venezuela. Y es en este punto en el que abren la posibilidad de su envío a Estados Unidos.

¿Rumboa a Miami?

El equipo legal sel barranquillero, de 48 años, señala que la otra opción sería que la Corte Suprema tomara una decisión directa sobre el fondo de la solicitud de

extradición.



En caso de que la Corte decidiera otorgar la solicitud de extradición, la defensa de Saab ha declarado que ejercerá todos los derechos y utilizará todos los mecanismos nacionales e internacionales para que no se lleve a cabo.



(Le puede interesar: Cabo Verde está dando por hecho extradición de Álex Saab a EE. UU.).



"El equipo pretende hacer hincapié en la inmunidad del enviado especial, la ilegalidad de su detención, la violación de las propias reglas de Interpol al permitir la detención de Saab a través de sus canales, las violaciones de sus derechos humanos básicos y fundamentales, la política y carácter extraterritorial de la solicitud de extradición en sí", dice el extenso comunicado.



Y, finalmente, manifestaron que demostrarán de manera irrefutable que "las alegaciones que se encuentran en el corazón de la acusación de Miami, y por lo tanto la solicitud de extradición, son infundadas, sin mérito y creadas para cumplir con la voluntad del Ejecutivo, en lugar de cualquier proceso de aplicación de la ley".

En caso de que se otorgue la solicitud de extradición, la defensa de Saab ha declarado que utilizará todos los mecanismos nacionales e internacionales para que no se lleve a cabo FACEBOOK

TWITTER

De manera paralela, y tras enviar una carta amenazante a Cabo Verde, Saab dio a conocer que la policía que lo arrestó le había robado 20.000 dólares que llevaba al momento de su captura, el pasado 12 de junio.



Según dijo, iban en una maleta y en el acta de arresto no aparecen registrados.



(Lea aquí todas las historias de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).



Estados Unidos, por su parte, sigue guardando silencio y esperando la decisión final de Cabo Verde.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET