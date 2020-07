Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EE. UU. y a Cabo Verde

Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, acaba de contratar al ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EE. UU. que afronta en Cabo Verde, confirmó la agencia Efe citando como fuente al abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.



Se sabe que Garzón liderará denuncias ante el tribunal internacional de justicia de La Haya por la supuesta violación a la inmunidad jurisdiccional contra Saab, a quien el régimen de Maduro califica como su agente especial en misión humanitaria para conseguir alimentos y medicamentos de cara a la pandemia.



Según Pinto Monteiro, Garzón pedirá una indeminización por daños patrimoniales y de imagen por entre 5 y 12 millones de dólares.



El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, prófugo de la justicia de EE.UU. , está entre las asesoría de Baltasar Garzón, al igual que PDVSA. Foto: Víctor Lerena / Efe

La contratación del exjuez español se produce en la recta final de la extradición de Saab a Estados Unidos tras su captura el pasado 12 de junio en Cabo Verde.



El barranquillero está siendo procesado por blanqueo de capitales ligado a la corrupción del régimen venezolano. Pero para Estados Unidos es claro que Saab es la ruta para llegar a las fortunas ocultas de Maduro y de sus alfiles, así como a los movimientos de lingotes de oro y de dólares hacia Turquía, Irán y Rusia.



Por eso, el régimen ha usado todo tipo de mecanismos para lograr la libertad de Saab. Desde cartas de su familia a Cabo Verde, hasta la contratación de un equipo legal con abogados internacionalistas.



Sin embargo, la justicia de Cabo Verde no solo ratificó la legalidad de la captura sino que, además, le ha negado dos habeas corpus y lo trasladó de prisión a Isla de Sal, considerada por algunos como la antesala de la extradición.



El exjuez Garzón se hizo célebre por dictar (en 1998) un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990). Su decisión lo mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.



Después, Garzón abrió una oficina de abogados -Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development)- a través de la cual ha apoderado a personajes como el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido.

Además, tuvo una asesoría con la Fiscalía de Colombia, en 2014.



También asesoró a la estatal petrolera PDVSA y al general (r.) venezolano Hugo 'el Pollo' Carvajal, hoy prófugo y por quien Estados Unidos ofrece recompensa.



UNIDAD INVESTIGATIVA

@UinvestigativaET

​u.investigativa@eltiempo.com