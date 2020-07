Cabo Verde no reconoce a Venezuela como parte del caso contra Saab

El reputado bufete de abogados Abreu, uno de los más importantes de Portugal, acaba de sumarse a la defensa del barranquillero Álex Saab, capturado en Cabo Verde el 12 de junio pasado.



Así se lo reveló a la agencia EFE el abogado caboverdiano Arnaldo Silva, quien además aseguró que declinó hacer parte de la defensa del señalado testaferro de Nicolás Maduro porque su país no reconoce la legitimidad de Venezuela dentro de ese proceso.



"Me contactaron para ser su abogado, pero les informé que no es posible porque procesalmente el Gobierno de Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en el proceso", explicó Silva.



Si la postura del abogado es la misma del Ejecutivo y de los tribunales de Cabo Verde, la extradición de Saab a Estados Unidos sería un hecho.



Incluso, este jueves trascendió que Saab, agente especial del gobierno bolivariano de Venzuela, ya habría enviado un mensaje a agentes federales sobre su propósito de colaborar con la justicia a cambio de una sustancial rebaja de su pena dentro del proceso que se le sigue por el balanqueo de cerca de 300 millones de dólares a través de casas subsidiadas por el régimen.



El exjuez Baltasar Garzón busca una indemnización para el barranquillero Álex Saab, de hasta 12 millones de dólares, porque supuestamente se le violó su inmunidad. Foto: EL TIEMPO

Además de la oficina de abogados de Portugal, Saab y venezuela han echado mano del holandés Rutsel Martha (exdirector de asuntos legales de Interpol) y del exjuez Baltasar Garzón, para lograr su libertad.



El calibre de los defensores de Saab deja en evidencia la importancia del barranquillero, de 48 años, para Maduro y sus alfiles.



Ante varias instancias han insistido en que se trata de un agente especial que estaba buscando alimentos y medicamentos de cara a la pandemia. Pero para Estados Unidos, el colombiano, ahora con nacionalidad venezolana, conoce el entramado de societario con el que el régimen mueve millones de dólares por diferentes países y saca el oro.

Un contingente de al menos 8 hombres con fusil y chalecos antibalas cuidan la furgoneta en la que se mueve Álex Saab. Foto: Archivo Particular

Este jueves se venció el plazo para que los abogados de Saab apelaran la autorización de la extradición. Sin embargo, aún le queda un recurso de amparo ante el constitucional.



