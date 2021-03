Cabo Verde aísla a Álex Saab, poco antes de anunciar si lo extradita

Cabo Verde les acaba de negar el ingreso a la isla a dos abogados de Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro.



"La policía está obstaculizando deliberadamente el proceso legal a pesar de las

órdenes judiciales", dijo Josá Manuel Monteiro, abogado principal de Saab en Cabo Verde. Ya agrega que los abogados tenían todos los certificados de inmigración y

salud necesarios para poder ingresar legalmente.



Y aunque fuentes en Cabo Verde aseguran que la decisión de no ingreso de los abogados también está vinculada al tema de la pandemia, es claro que la medida se conoce en momentos en que la Corte Suprema de ese país se prepara para anunciar si extradita o no a Saab a Estados Unidos en donde lo vinculan a una mega operación de lavado de activos.



¿Domiciliaria con circulación libre?

La defensa de Saab -que ya advirtió que no colaborará con Estados Unidos en caso de ser extraditado- también dice que el 20 de febrero de 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró que el arresto domiciliario de Saab “no limita la libertad y la circulación”.



Este fin de semana, el régimen de Maduro volvió a pedir la libertad de su "embajador plenipotenciario", confirmando la importancia de Saab para Maduro y su entorno.



Y si bien en Estados Unidos dan por hecho que la suerte de Saab se definirá antes del 11 de marzo, abogados de Saab creen queaún les queda un recurso legal ante el Constitucional de Cabo Verde.



En el entretanto, continúan la presiones, marchas y mensajes en las que exigen la libertad de Saab, quien tendría información clave sobre acuerdos entre Venezuela e Irán, Turquía y Rusia, que afectan los intereses de Estados Unidos.



"Exigimos que se escuchen las voces de los responsables europeos de Cabo

Verde y que condenen este comportamiento dictatorial y autoritario. ¿Hablarán Luxemburgo, el mayor inversor en Cabo Verde, y Portugal, el antiguo maestro colonial que ha sido usurpado en ese papel, y reconocerán lo que está sucediendo? ¿El Departamento de Estado de EE. UU. bajo la administración Biden, defenderá el estado de derecho o permitirá que la extraterritorialidad judicial extraterritorial por motivos políticos gobierne como lo hizo bajo el presidente Trump?", dice el comunicado de la defensa.

