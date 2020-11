¿Por qué Álex Saab ya está alistando maletas?

Desde hace tres días, el gobierno de Cabo Verde está reforzando las medidas de seguridad en torno del barranquillero Álex Saab, capturado el 12 de junio por un proceso de corrupción que le sigue la justicia de Estados Unidos, ligado al régimen de Nicolás Maduro Moro.



EL TIEMPO estableció con fuentes locales que los movimientos en torno al señalado testaferro de Maduro, se debe a que se estudia concederle de inmediato el beneficio de 'casa por cárcel' mientras se toma una decisión final sobre su extradición a Estados Unidos.



(Lo invitamos a leer: Congelada extradición de Álex Saab; alerta por posible plan de fuga)

La razón: ya se venció el plazo legal en el que un detenido puede permanecer sin que se le resuelva su situación jurídica, en este caso, un proceso de extradición.



EL TIEMPO estableció que Saab ya fue notificado de esa situación y ahora entrarían a definir cuál sería su 'casa por cárcel' en caso de que se confirme el beneficio.



(Lo invitamos a leer: Saab dice que tiene 26 cortadas y que US $ 700 millones no son suyos)



Algunos hablan de una sede diplomática de Venezuela, debido a su estatus de agente especial del régimen. Pero no se descarta que sea una casa de alquiler o un piso en uno de los lujosos hoteles de Cabo Verde.

Saab podría pedir ser enviado a una sede diplomática de Venezuela, debido a su estatus de agente especial de el régimen. Foto: Archivo particular

El inminente otorgamiento de ese beneficio judicial prendió las alertas de agentes federales que ya completan cinco meses esperando que Saab les sea entregado FACEBOOK

TWITTER

Alerta en EE.UU.

El inminente otorgamiento de ese beneficio judicial prendió las alertas de agentes federales que ya completan cinco meses esperando que Saab les sea entregado.



(Además: EE. UU. ubica y congela US$ 700 millones vinculados a Álex Saab )



De hecho, Estados Unidos habría enviado refuerzos para elevar la seguridad de Saab, a quien consideran la vía para llegar a la fortuna de varios alfiles del régimen, de los dólares y del oro que han salido hacia Turquía, Rusia e Irán.

Colombia avanza en un proceso de lavado en contra de Saab. Ya le fueron incautados varios predios. Foto: Fiscalía General de la Nación

EL 21 de octubre, EL TIEMPO informó que, tras estudiar las decisiones que tribunales han tomado sobre su envío de Saab a Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país insular africano informó que no era competente para decidir de fondo sobre su envío a Estados Unidos.



En consecuencia, el caso se devolvió al Tribunal de Apelaciones, dilatando de nuevo la libertad o extradición de Saab, procesado en Estados Unidos por lavado de activos y corrupción, ligado al régimen de Nicolás Maduro.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“Esta resolución expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario, y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea ésta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado”, aseguraron sus abogados en un comunicado a la prensa.

Estados Unidos no se ha pronunciado sobre esta novedad procesal. Lo último que señalaron fue que las versiones sobre torturas a Saab eran falsas.



"Las afirmaciones de Saab de que está siendo torturado son demostrablemente falsas (...). Está bien documentado que tanto Saab como el régimen de Maduro han lanzado una agresiva campaña de mentiras y desinformación en un intento de influir en el proceso legal de Cabo Verde y la opinión pública internacional", dijo el Departamento de Estado.



(En contexto: Saab dice que encapuchados lo golpean para que firme extradición)



Ahora se espera un pronunciamiento sobre el beneficio de 'casa por cárcel'.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET