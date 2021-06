Cabo Verde envía mensaje ad portas de definir extradición de Álex Saab

Luís José Landim, fiscal general de Cabo Verde, rompió el prolongado silencio de su país en torno a Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro que el próximo 12 de junio cumple un año preso en ese país.



Según el calendario judicial, la Corte Constitucional ya debía haber decidido si lo deja en libertad o si entrega al barranquillero a la DEA, para que sea procesado en Estados Unidos por una megaoperación de lavado de activos -superior a los 350 millones de dólares- vinculada al régimen venezolano.



Una vez el Constitucional anuncie la decisión, tiene 14 días hábiles para hacerla efectiva. Es decir, para liberar o entregarle a la DEA a Saab.

El Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Cabo Verde ya le dieron vía libre a la extradición de Saab, considerado por Estados Unidos como una de las fichas clave del régimen para sellar acuerdos con Turquía, Irán e incluso Rusia.



Y EL TIEMPO estableció que el Constitucional (la última instancia judicial en Cabo Verde) ya tiene tomada la decisión en torno a Saab y que una vez la anuncie, tiene 14 días hábiles para hacerla efectiva. Es decir, para liberar o entregarle a la DEA a Saab.



Alex Saab ha sido señalado como presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Archivo particular

¿Qué dijo el fiscal?

El exjuez Baltasar Garzón insiste en la inmunidad diplomática de su cliente. Foto: EL TIEMPO

Si hay otras consecuencias (por la extradición), estoy seguro de que el Estado sabrá reaccionar, porque creo que estamos actuando bien ".

TWITTER

Al respecto, el fiscal Landim señaló a medios locales que Cabo Verde siempre, desde el principio, ha aplicado la Ley y la Constitución: "No la ley que se quiere imponer desde fuera o en cualquier otro lugar".



Y agregó: "Aplicamos la ley que entendemos es aplicable: la Constitución. Otras consecuencias políticas, ya no me corresponde a mí responder a esta pregunta. Si hay otras consecuencias, estoy seguro de que el Estado sabrá reaccionar, porque creo que estamos actuando bien”.



Las declaraciones toman relevancia no solo ante la inminencia de la decisión en torno a Saab. También porque fueron entregadas en el marco de una reunión con el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, para analizar la situación de la justicia de Cabo Verde. Y se da por hecho de que el caso Saab fue uno de los capítulos clave.



Luís José Landim, fiscal general de Cabo Verde Foto: Archivo Particular

Las declaraciones se conocieron el 5 de junio y de inmediato suscitaron la reacción de la defensa de Saab, quien en diciembre fue nombrado embajador plenipotenciario de Venezuela en Sudáfrica, en un intento fallido por darle una inmunidad que ni Cabo Verde ni Estados Unidos aceptaron.

Respuesta de la defensa

De inmediato, la defensa de Saab reaccionó a las declaraciones del fiscal, entendiéndolo como un preaviso de su extradición.



"La detención de Alex Saab fue, desde un principio, una decisión política y es una decisión política que hay que tomar para ponerlo en libertad”, señalaron en un comunicado.



Y la mañana de este martes, su abogado líder, el exjuez Baltasar Garzón, emitió un comunicado en el que recoge el mismo argumento que no les ha funcionado ni en tribunales de Cabo Verde ni en los de Estados Unidos.



Estados Unidos dio las instrucciones de pisotear el derecho internacional y desatender reglas elementales destinadas a crear un espacio civilizado de interacción entre países": Garzón.

TWITTER

"Cabo Verde no reconoció las inmunidades y la inviolabilidad que asistían a Alex Saab como Enviado Especial, agente diplomático, en tránsito hacia Irán, en el marco de una estratégica misión comercial para evitar el sufrimiento del pueblo venezolano. Estados Unidos dio las instrucciones de pisotear el Derecho internacional y desatender reglas elementales destinadas a crear un espacio civilizado de interacción entre países, normas que llamativamente Estados Unidos reclama imperativamente para sus agentes diplomáticos y soldados en el extranjero", escribe Garzón.



