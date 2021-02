Para Cabo Verde, Saab no es ningún diplomático y no tiene inmunidad

El caso de Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, volvió a ir este viernes ante el pleno del Tribunal de África Occidental (Cedeao), ante quien su defensa está pidiendo afanosamente que se ordene su libertad.



En efecto, mientras el trámite de su extradición avanza en la Corte Suprema de Cabo Verde, su defensa insiste en que el barranquillero, ficha del régimen venezolano, es un diplomático con inmunidad.



(Lo invitamos a leer: Álex Saab se queja de que Ejército y Policía lo vigilan 24 horas)

El exjuez Baltasar Garzón insiste en que el señalado testaferro de Maduro es un diplomático de alto nivel. Foto: EL TIEMPO

Ese mismo planteamiento lo sacaron hoy a relucir en una nueva audiencia en la que recalcaron que "al momento de su detención, Saab realizaba una Misión Especial humanitaria en Irán. Tenía, y sigue teniendo, la condición de Enviado Especial de Venezuela. Por lo tanto, goza de inmunidad e inviolabilidad diplomática. Por consiguiente, no solo no puede ser sometido a prisión y a procesos judiciales por parte de Cabo Verde, sino que tales acciones violan el derecho internacional consuetudinario".



(Le puede interesar: Cabo Verde lanza 5 advertencias sobre extradición de Álex Saab)



Pero la respuesta de Cabo Verde fue contundente. Henrique Borges, su representante alegó que Cabo Verde no reconoce la autoridad del Tribunal de la Cedeao para decidir este caso, ya que no ha firmado los Protocolos Adicionales del tribunal.



Y fue claro en señalar que "no hay ningún indicio de que Alex Saab tenga condición diplomática.

Portazo de Cabo Verde

Además, les advirtió que es necesario agotar los recursos o medios locales para definir su caso. Y advirtió que para sustentar la postura de su país habían hecho llegar conceptos judiciales de fondo.



(En contexto: El plan secreto de EE. UU. para que Álex Saab no se escape)



La defensa de Saab, procesado en Estados Unidios por una megaoperación de lavado de activos vinculada al régimen de Maduro, le respondió que Irán había reconocido la calidad de diplomático. De hecho, Maduro la reforzó e3n diciembre nombrándolo embajador plenipotenciario en África.



(Además: Tras mensaje de ficha de Biden, Maduro presiona por libertad de Saab)



Pero para Estados Unidos es claro que Saab es un fugitivo, que los nombramientos no son retroactivos y que más de 60 países no reconocen como legítimo al gobierno de Maduro.



(Consute acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

