Cabo Verde destituye a empresario que se reunió con Nicolás Maduro

El Gobierno de Cabo Verde acaba de destituir del consejo directivo de la empresa estatal Emprofac a Fernando Gil Évora,tras la reunión que este sostuvo en Caracas con Nicolás Maduro.



Cabo Vede ya había advertido que no se trata de de su emisario y que su visita al Palacio de Miraflores no tenía relación con el proceso de extradición del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Maduro.



(Lo invitamos a leer: ¿Quiénes son los ‘emisarios’ de Cabo Verde que aterrizaron en Caracas?)

En un comunicado Cabo Verde, del Ministerio de Relaciones Experiores señala que la decisión se tomó tras la visita del empresario farmacéutico a Caracas y su destitución se hizo de manera unánime, mediante resolución: “En virtud de la Resolución Unánime Nº 27 de 21/08/2020, del accionista único, Estado de Cabo Verde, de EMPROFAC, SA“.



(Le puede interesar: Cabo Verde desautoriza contactos con Caracas vinculados con Álex Saab )



La visita relámpago a Caracas del influyente empresario farmacéutico Fernando Gil Alves y del exfuncionario de Turismo Carlos Jorge Oliveira Gomes, ambos de Cabo Verde, desató una suerte de especulaciones en torno a la extradición del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Maduro.

El comunicado

Este episodio se une a otros en los que la defensa de Saab ha atacado as Cabo Verde e incluso lo amenaza con llevarlo a tribunales intrnacionales como cómplice de una persecución de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.



Este es el comunicado de Cabo Verde:



“Ante la información publicada en la prensa internacional, informando que el Gobierno de Cabo Verde habría enviado a dos emisarios a Caracas con la misión de iniciar contactos con el presidente Nicolás Maduro, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que tal información es absolutamente falsa. El Gobierno de Cabo Verde no envió a nadie ni a ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela.



La República de Cabo Verde es un Estado de derecho democrático, donde los tribunales son independientes y las garantías de defensa se aplican a todas las personas, por lo que existe confianza en el sistema judicial, que decidirá sobre el caso de extradición del señor Alex Nain Saab Morán en progreso.



En cuanto a la gestión administrativa del caso, como la garantía de protección consular, la autorización de visas de entrada a abogados extranjeros y sus tripulaciones, el Gobierno de Cabo Verde ha garantizado la más amplia oportunidad de defensa al señor Alex Nain Saab Morán.



El Gobierno de Cabo Verde advierte que cualquier acción, contacto o gestiones fuera del marco institucional y la representación oficial son responsabilidad exclusiva de sus autores y no vinculan al Estado de Cabo Verde.



Por tanto, el Gobierno de Cabo Verde espera que se restablezca la verdad con la misma urgencia y publicidad con que se hicieron públicas las infundadas acusaciones".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET