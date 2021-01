El plan secreto de EE. UU. para que Álex Saab no se escape

En las últimas horas quedó demostrado que el barranquillero Álex Saab Morán no es un simple contratista del régimen de Nicolás Maduro. Su nombramiento como embajador permanente y plenipotenciario ante África –revelado por EL TIEMPO– confirmó la importancia que este tiene para Maduro, quien intenta desesperadamente otorgarle inmunidad ad portas de su extradición a Estados Unidos.



(Lo invitamos a leer: Nicolás Maduro tiene todo listo para sacar a Álex Saab hacia Etiopía)

El empresario Álex Saab pasó de ser un simple contratista a embajador plenipotenciario de Venezuela. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La jugada diplomática para favorecer al señalado testaferro del dictador venezolano fue desestimada por el gobierno Trump. Pero empezó a confirmar lo que hasta ahora era un rumor.



El diario 'The New York Times' señaló hace algunos días que el crucero lanzamisiles San Jacinto cumplió una misión militar en Cabo Verde para evitar la huida de Saab y ya fue retirado de la zona.



(Le puede interesar: Cabo Verde allana oficinas de ejecutivos involucrados en caso Saab)



Sin embargo, EL TIEMPO confirmó que no se trató de un hecho aislado y que, además de movimientos judiciales, Estados Unidos está ejecutando discretas tácticas militares en torno a una trama que va más allá de millonarios contratos turbios firmados por Saab o del ocultamiento de oro y dólares robados por el régimen.

Es evidente el desespero de Nicolás Maduro por proteger a Álex Saab de la extradición. Sus jugadas judiciales y diplomátics demuestran que no es un simple contratista heredado de Hugo Chávez. Foto: Jhonn Zerpa - AFP.

Para agentes federales es claro que el intento de Maduro por proteger a Saab se debe a que el barranquillero tiene las claves de acuerdos secretos con Irán, Turquía y hasta Rusia, que pueden afectar la seguridad de Estados Unidos y de la región.



De hecho, hace 5 días, Irán salió a acusar al gobierno Trump de hacer provocadoras maniobras militares, por la región, con aviones bombarderos, que podrían escalar.



(Además: ¿Qué dice EE.UU. de que Saab sea embajador plenipotenciario de Maduro?)



“El buque de guerra San Jacinto ya fue movido de esas coordenadas. Pero le puedo confirmar que llegó otro crucero a reemplazarlo y en este momento se está acercando uno más desde el Atlántico Norte”, le dijo a este diario una fuente federal desde Estados Unidos.

El buque de guerra San Jacinto ya fue movido de esas coordenadas. Pero le puedo confirmar que llegó otro crucero y en este momento se está acercando uno más desde el Atlántico Norte": EE. UU. FACEBOOK

TWITTER

El monitoreo

Y agregó que si bien cumplen misiones alternas en la zona, la vigilancia en torno a Saab es una de ellas. Además, que con ese mismo propósito hay varios agentes en la embajada de su país en Cabo Verde, la misión diplomática más antigua en ese país insular.



EL TIEMPO también confirmó que dos países europeos amigos están apoyando la vigilancia en la zona desde junio, cuando Saab fue capturado en tránsito hacia Irán, a donde iba a negociar gasolina, alimentos y medicinas, de cara a la pandemia, pero también del agresivo bloqueo gringo.



(En contexto: Cabo Verde niega cárcel domiciliaria a Álex Saab y desafía fallo)



“Uno de esos países tiene en aguas cercanas una nave destinada a monitorear comunicaciones. Al igual que los cruceros nuestros, tienen satélites y tecnología”, explicó la fuente.



Y agregó que fue gracias a ese monitoreo que se detectó a un avión iraní al que Cabo Verde negó el permiso de permanencia. Información sin confirmar dice que la aeronave partió luego hacia Venezuela, sin la carga que quería: Saab.

Este es el oficio con el que el canciller Jorge Arreaza pide que Saab asuma funciones inmediatas en Etiopía. Foto: EL TIEMPO

Para ese momento, Venezuela ya estaba pidiendo que, a través de un gesto humanitario, se autorizara que Saab pasara las fiestas de fin de año con su familia. O que al menos se le otorgara la detención domiciliaria que ordenó el Tribunal de Justicia de África Occidental (Cedeao).



(Sobre el tema: Maduro lanza advertencia a Cabo Verde por mantener preso a Álex Saab)



En un coctel de argumentos jurídico-diplomáticos, la defensa de Saab dice que ya hay vencimiento de términos, sin que se le defina su situación. Y que Saab es un diplomático con inmunidad.



El tema lo empezaron a mover con más fuerza cuando el San Jacinto salió de aguas caboverdianas. Incluso, alcanzaron a plantear abrir una sede diplomática en ese país a fin de que Saab la usara de cárcel domiciliaria.

Este es el empresario de Cabo Verde que sostuvo reunines con gente cercana a Saab. Foto: Inforpress

La dilación

Paralelo al tablero militar, funcionarios del Departamento de Justicia ya respondieron las inquietudes que la Corte Suprema de Cabo Verde planteó sobre la extradición de Saab.



En los memoriales se incluye, entre otros puntos, por qué se retiraron algunos de los cargos en los que se sustentó inicialmente la solicitud de extradición. Estos están relacionados con los hermanos colombianos Reinaldo y José Slebi, que –tal como lo reveló EL TIEMPO– habilitaron un vehículo para que Saab ingresara dinero al sistema financiero de Estados Unidos.



Cuando se levante la vacancia judicial, el 15 de enero de 2021, el expediente saldrá de la Corte de Apelaciones, de nuevo a la Suprema, para la decisión final. Y es claro que mientras esta se produce, Estados Unidos no quiere sorpresas.

La adminisyración de Joe Biden ya está enterada de la postura judicial de EE. UU. en torno a Álex Saab y a Venezuela Foto: Foto: AFP

Biden y retroactividad

De hecho, el gobierno entrante de Estados Unidos ya está enterado de los dos tableros en los que se está moviendo el caso y de la importancia estratégica y geopolítica de que Saab sea finalmente extraditado.



Pero aún está por verse si el gobierno Biden va a seguir esa línea de acción e incluso reforzar la presión.



(Puede ser de su interés: Álex Saab acusa a Cabo Verde de burlar orden de sacarlo de prisión)



Mientras tanto, Saab sigue bajo vigilancia. Y es claro que tanto el régimen como sus abogados –incluido el exjuez Baltasar Garzón– van a seguir dando la batalla legal.

“Y nadie descarta que un escuadrón llegue a Cabo Verde a extraerlo o asesinarlo por lo que sabe”, le dijo a EL TIEMPO una fuente federal sin titubeos.



(Le puede interesar: DEA rastrea a dos exaliados de Álex Saab en Barranquilla )



Por el momento, los abogados de Saab siguen buscando jurisprudencia para demostrar que la inmunidad que le da su nuevo cargo sí es retroactiva.

“Contrario a la posición engañosa de Estados Unidos, el principio de inmunidad diplomática retroactiva es reconocido por tribunales federales de los Estados Unidos”, dice su defensa.



(En contexto: La bogotana en la mira de la DEA por giros y nexos con Álex Saab)



Y aunque Estados Unidos califica ese nombramiento como un paso en falso, sin efectos, la defensa dice que hay dos casos en los que tribunales se negaron a cuestionar la certificación del estatuto diplomático, a pesar de que los individuos no ostentaban esos cargos en el momento de las presuntas irregularidades.Saab, por su parte, pasó su primer Año Nuevo en una celda de 2 por 2 metros, con comunicaciones limitadas y el título de embajador plenipotenciario.

¿En qué va la extradición?

En Cabo Verde, la vacancia judicial se levanta el 15 de enero. Ese viernes, el expediente de Álex Saab, que fue devuelto a la Corte de Apelaciones, regresa de nuevo a la Corte Suprema para la decisión final.



Pero sus abogados citaron de nuevo a Cabo Verde ante el Tribunal de Justicia de África Occidental para que obligue a que se le dé detención domiciliaria. Y, ahora, como embajador plenipotenciario de Venezuela, solicitarán la libertad inmediata so pena de multas para Cabo Verde.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET