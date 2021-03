Aprueban la extradición de Álex Saab, pero dilatan entrega

La Corte Suprema de Cabo Verde aprobó este miércoles la extradición a Estados Unidos del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, dándole vía libre a su envío a Miami.

Allí, una corte federal lo procesa por una megaoperación de lavado de activos, superior a los 350 millones de dólares, ligada al régimen de Nicolás Maduro. Además, se indaga el rol que Saab viene cumpliendo de cara a acuerdos entre Venezuela, Turquía, Irán y Rusia, que pueden representar un riesgo para la región.



La propia defensa de Saab confirmó la decisión de Cabo Verde, que calificó de vergonzosa y de ir en contravía de la orden que había dado el Tribunal de África Occidental (Cedeao) de frenar el proceso.

Un contingente de al menos 8 hombres con fusil y chalecos antibalas cuidaban la furgoneta en la que se movía Álex Saab. Foto: Archivo Particular

De hecho, los departamentos de Estado y de Justicia echaron a andar de inmediato el dispositivo de traslado de Saab a Miami, moviendo un avión Gulfstream G550 que estaba a dos horas de la isla de Sal.



Sin embargo, la operación de traslado quedó congelada luego de que trascendió que la decisión judicial deja abierta la puerta para que los abogados de Saab presenten un último recurso ante el constitucional.



Si bien aseguran que se trata de un simple trámite, para garantizar sus derechos, podría significar que la llegada de Saab a Estados Unidos se tarde entre dos semanas e, incluso, dos meses.

“La decisión se dictó desafiando al Tribunal de Cedeao, que ordenó su libertad inmediata e interrumpir el proceso de extradición”, aseguró la defensa de Saab.



Y el canciller venezolano, Jorge Arreaza, replicó en sus cuentas un mensaje de embajada de Venezuela en Senegal en el cual se anuncia el recurso ante el constitucional, para frenar la extradición: “El caso Álex Saab será elevado a la Corte Constitucional local luego de una decisión no certificada tomada hoy por la Corte Suprema de Cabo Verde, que hizo caso omiso de la sentencia del Tribunal de la Cedeao sobre su liberación total”.



Para Cabo Verde, sin embargo, no hay tal acto de desobediencia, ya que las decisiones de la Cedeao no son vinculantes para la justicia de ese país insular.



Además, la defensa de Saab alega que este fue arrestado ilegalmente y que tiene inmunidad diplomática, argumentos que han rechazado de tajo tanto el Tribunal de Apelaciones como en la Corte Suprema de Cabo Verde, y que ahora se espera que ratifique el constitucional.

Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente ni sobre la decisión ni sobre el nuevo recurso. Pero EL TIEMPO estableció que preparan nuevas decisiones contra Saab y su entorno más cercano.



Mientras tanto, el señalado testaferro de Maduro continúa en prisión domiciliaria, bajo la vigilancia, 24 horas, de al menos 30 miembros de la policía y del ejército de Cabo Verde.



El lunes, sus abogados en Miami hicieron el último intento para que un juez le reconozca inmunidad diplomática, pero uno de los fiscales del caso aseguró que es un fugitivo de la justicia y que no lo cobija ningún tipo de beneficio. La audiencia fue seguida por su actual pareja, la modelo Camila Fabbri, quien fue movida de Caracas a Moscú.

UNIDAD INVESTIGATIVA

