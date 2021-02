Alerta por acceso a Álex Saab de datos reservados de la banca y Dian

Por cuenta de una orden emitida por un juez de Barranquilla, dentro de la investigación que se le sigue en Colombia a Álex Saab por operaciones de lavado de activos, varios bancos del país están en una encrucijada legal.



EL TIEMPO estableció que en una audiencia reservada, que se inició a las 8 de la mañana del pasado 11 de febrero y duró al menos 2 horas, su defensa pidió y obtuvo acceso a información que tiene el rótulo de ‘reservada’.



El señalado testaferro de Nicolás Maduro es acusado de haber sacado del país cerca de 16,4 millones de dólares, simulando la figura del reintegro de exportaciones, la mayoría a Venezuela, a través de la empresa Shatex S.A., de la que tenía un 84 por ciento de acciones y su representación legal.



Para la Fiscalía es claro que esa firma tuvo un crecimiento exponencial de un 923 por ciento y que realizó millonarias exportaciones que nunca ingresaron al país. De hecho, se habla de una manipulación de su contabilidad y del ocultamiento de su realidad económica.

Camilo Bocanegra, nuevo abogado de Álex Saab, dice que descarta cualquier negociación en esta etapa del proceso. Foto: Archivo Particular

¿Derecho a la defensa?

Aunque Saab alega ahora ser venezolano y embajador plenipotenciario de la dictadura de Maduro en África, dentro de este caso se presenta con cédula colombiana.



En la audiencia, a la que EL TIEMPO tuvo acceso, su abogado de confianza, el penalista Camilo Bocanegra, dijo que pasó, sin suerte, varios derechos de petición a un ministerio, a la Dian y a bancos, solicitando información que él califica de conducente, necesaria y pertinente para defender a su cliente, hoy preso en Cabo Verde y a la espera de que se defina su extradición a Estados Unicos.

Esta es el acta en la que se pidió el acceso de la información. Foto: EL TIEMPO

Y dijo que acudió a un juez constitucional porque ni la Dian ni ninguno de los bancos le quiso entregar la información, alegando que es reservada.



“Les dieron un plazo de 15 días y ya uno de los bancos me respondió. Además, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público ni el abogado de víctimas (Bancóldex) se opuso a mi petición”, explicó Bocanegra.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo del CTI, impuso medidas cautelares sobre seis (6) propiedades del empresario Alex Naim Saab Morán Foto: Fiscalía General de la Nación

'Daño al sistema'

Para Guillermo Puyana, penalista experto en delitos financieros, acceder a información sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) va en contra la ley.



“Los ROS no tienen valor probatorio, son informes de inteligencia y solo son un criterio orientador exclusivo para la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) y para la Fiscalía”, explicó Puyana.



Y, en su criterio, el juez de control de garantías debió negar el acceso a esa información, porque la defensa le puede dar un uso como prueba que la ley excluye: “Si esa información no tiene valor en juicio, entonces hay que ver cuál es el verdadero objetivo de vulnerar el sistema de manera tan grave”.

Además, sería un daño al sistema bancario, de cara a escenarios internacionales; opinión que comparten expertos en inteligencia financiera consultados por este diario.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) Las audiencias preparatorias del juicio a Álex Saab en Colombia se inician el 11 de junio, y su defensa dice que no entutelará a quienes se nieguen a responder el requerimiento, pero dejará constancia en el juicio.

UNIDAD INVESTIGATIVA

