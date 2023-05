Hace 6 días, el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, se presentó a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría por el escándalo que protagonizó en el hotel Caribe de Cartagena cuando insultó a varios Policías.



(Lo invitamos a leer: Regresó al país el señalado capo más poderoso que Pablo Escobar)



En los alegatos finales del proceso su defensa ha señalado que Flórez no solo pidió perdón públicamente, sino que, además, la calumnia no es una falta disciplinaria.

Y agregó que se debe tener en cuenta que su cliente fue diagnosticado por problemas con el alcohol: "No está en duda que el señor Alex Flórez actuó bajo un grado de intoxicación".



Con esta argumentación la defensa busca probar que el senador es inimputable.



(También: ¿Quién es el nuevo ‘Romaña’, el guerrillero que ronda las goteras de Bogotá?)



Sin embargo, ese no es el único proceso que afronta por injuriar públicamente a alguien.

Facebook Twitter Linkedin

En estado de alicoramiento, el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó un enfrentamiento con miembros de las Policía en Cartagena, en septiembre de 2022. Foto: Archivo particular

Fuentes del alto tribunal le dijeron a EL TIEMPO que en el despacho del magistrado de la Corte Suprema, Francisco Farfán, hay una carta firmada por Álex Flórez que data de las últimas semanas.



(Le puede interesar: La pelea entre Aida Merlano y guardiana por un celular que indaga Procuraduría)



Se trata de un proceso que le instauró la oficina del penalista Aberlado De la Espriella por haber insultado al expresidente Álvaro Uribe, en el que acaba de producirse una conciliación.

Facebook Twitter Linkedin

En el documento, el senador Álex Flórez manifiesta el acuerdo conciliatorio al que llegó con Álvaro Uribe. Foto: Captura de documento.

"Fruto del acuerdo conciliatorio al que llegué con el Doctor Álvaro Uribe Vélez en el marco del procedimiento penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por el presente libelo me permito manifestar que no me consta ni tengo pruebas de que el Señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez sea cómplice, autor ni determinador de los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo, desaparición forzada, genocidio, instigación a delinquir, así como tampoco de delito alguno contra la administración pública ni de administración de justicia", señala la carta firmada por el congresista.



(Además: Exclusivo: así fue la captura de Pretelt, en plena celebración de cumpleaños)



Y agregó: "Tampoco me consta ni tengo prueba de que haya auspiciado ni ordenado ejecuciones extrajudiciales, como tampoco de que sea un “corrupto”, “criminal”, “bandido” ni “narcoparamilitar”.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y jefe del Centro Democrático. Foto: Prensa Centro Democrático

En este caso su defensa no argumentó ni estado de alicoramiento, ni que su cliente fuera inimputable. Ahora se espera que la Corte ordene si obliga al congresista a publicar esta carta en sus redes.



(Lea también: Atención: exjugador de la Selección Colombia vuelve a caer con cocaína)



El más reciente trino de Flórez es una celebración que está relacionado con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook