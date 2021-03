Ojo: su hoja de vida puede estar siendo usada para ganar licitaciones

Una joven ingeniera civil con maestría en hidráulica aparece en documentos oficiales como la directora de interventoría de una megaobra que fue contratada por las Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), la cual se ha venido ejecutando en 14 municipios del departamento.



Según documentos en poder de EL TIEMPO, su nombre está ligado a la interventoría de la conexión domiciliaria en Chocontá, El Peñón, La Vega, Albán, Chocontá, Sibaté, Facatativá y Nocaima, entre otros municipios.



Pero este diario estableció que la ingeniera no es la jefe de interventoría del consorcio ejecutor del contrato, Intradomiciliarias, a pesar de que presentó su hoja de vida para el cargo. De hecho, nunca ha visitado esos municipios para supervisar las obras, adjudicadas mediante concurso de méritos, en donde ella cree que su maestría fue clave.



Y este no es el único caso en el que profesionales aseguran que sus currículums

–algunos de ellos publicados en redes o enviados para postularse a trabajos– aparecen en ofertas que luego ganaron jugosos contratos o en licitaciones en alcaldías, gobernaciones y empresas públicas.



Otro caso, que ya está en manos de la Fiscalía, fue puesto al descubierto accidentalmente por la EPS Salud Total.

Supuestamente, la ingeniera era la directora de interventoría de obras domiciliarias en 14 municipios de Cundinamarca. Foto: Archivo Particular

Una de sus operarias se comunicó con una reputada trabajadora social, experta en obras, para anunciarle que estaba en mora con el pago de sus aportes como independiente.



Cuando indagó qué estaba ocurriendo, descubrió que le aparecen varios pagos hechos a nombre de una unión temporal, dentro del contrato que se ejecuta para “la recuperación de cauces de los ríos Tua y Charte, mediante acciones de dragado que buscan mitigar fenómenos de socavación y erosión hídrica en los municipios de Monterrey, Aguazul y Yopal”.



Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) le dio traslado a la Fiscalía, tras alerta de la ingeniera e indagación de EL TIEMPO. Foto: EL TIEMPO

Inicialmente, el contratista le dijo que se trataba de un error de digitación. Pero, en noviembre pasado, Corporinoquía le informó que “una vez revisada la propuesta, se pudo evidenciar que su hoja de vida hace parte de los soportes presentados en el proceso licitatorio”.



Además obtuvo documentos en los que aparece una firma que no es la de ella y al menos 5 certificados de experiencia, supuestamente expedidos por alcaldías y por otras uniones temporales, que tampoco corresponden a su trayectoria profesional.



Ahora se indaga si esos mismos documentos se usaron en otra licitación adjudicada por una alcaldía en la sabana de Bogotá.

Voceros de Corporinoquia aseguraron que fueron notificados por EL TIEMPO del caso y de la demuncia ante la Fiscalía. Foto: Corporinoquia

¿Casos aislados?

Este diario encontró otros casos, que incluso aparecen registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), en donde ingenieros aseguran haber sido suplantados. Uno de ellos, en Cauca, fue hostigado después de denunciar ante la alcaldía que habían usado su hoja de vida.



“No me explico cómo entidades que adelantan concursos y licitaciones no llaman a verificar la información. Si algo llega a pasar en esas obras, los profesionales que aparecen sin saberlo pueden ser implicados”, dijo otra víctima que ya acumula dos casos.

EL TIEMPO se comunicó con Juan Eduardo Quintero, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca.



Tras indagar en la entidad, el funcionario estableció que desde el 15 de febrero recibieron una comunicación de la ingeniera, denunciando el uso de sus datos. Tras evaluar el caso, el jueves fue denunciado a la Fiscalía, para que se busquen presuntas irregularidades dentro de la oferta recibida.

Empresas Públicas de Cundinamarca instauró denuncia el pasado jueves. Foto: EPC

En Corporinoquía, por su parte, informaron que no conocían la denuncia interpuesta y que estaban siendo notificados por EL TIEMPO. En todo caso, aseguraron que, por respeto al debido proceso, no podían entregar información.



¿Qué dicen los contratistas? ¿Son terceros de buena fe? ¿Se trata de errores y casos aislados o de una práctica común? (ver nota abajo).



Los casos ya están en manos de las autoridades. Y expertos recomiendan no subir a redes sociales los soportes de la experiencia laboral, certificaciones o diplomas. Incluso aconsejan dejar en claro y poner sello de agua advirtiendo que la información suministrada solo se puede usar en un concurso o licitación específica.

‘Explicaremos todo a Fiscalía’

El representante del consorcio Intradomiciliaria, Diego Ortiz, le dijo a EL TIEMPO que se enteró el jueves de la denuncia por el uso de la hoja de vida de la ingeniera.



Explicó que tienen una base de datos con currículum, y allí estaba la de ella. Además, que si bien pudo haber aparecido en la oferta, es otra persona la que ejecutó la interventoría. Sin embargo, dijo que no tenía a la mano el nombre.

“Vamos a aclararle todo a la Fiscalía. No hay nada irregular”, agregó. Y atribuyó la denuncia a un “constreñimiento” del contratista de la obra por haberle pedido a EPC que se le declare el incumplimiento. El contratista se declaró ajeno al tema y respetuoso de las decisiones de EPC.



EL TIEMPO buscó sin suerte a voceros de la obra con Corporinoquía. Pero en comunicación con la trabajadora social dijeron que era un error de digitación. La Fiscalía ya indaga.

UNIDAD INVESTIGATIVA

