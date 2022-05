Un juez de Bogotá le acaba de notificar a Migración Colombia que ganó la tutela que presentó en contra de la entidad por haberle negado el ingreso al país a un ciudadano argentino que había sido invitado como observador de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.



La acción de tutela también fue interpuesta en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Aerolínea Avianca por la presunta transgresión a los derechos fundamentales al debido proceso y a la libre circulación.

Alirio Uribe representó a Alejandro Rusconi. Foto: Alirio Uribe

EL TIEMPO estableció que el argentino Alejandro Javier Rusconi está representado por el abogado Alirio Uribe Muñoz. Este último solicitó una medida cautelar provisional con el fin de que se protege el derecho convencional y constitucional del extranjero.



"Encuentra el Despacho que las pretensiones del accionante no están llamadas a prosperar, puesto que, de las respuestas proporcionadas, así como del escrito tutelar y sus anexos, las decisiones adoptadas tanto por Migración Colombia fueron en atención a lo establecido en la legislación vigente, y, según lo indicado por la aerolínea, le fue informado al pasajero", se lee en la sentencia del Juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento.



Según Migración Colombia, existe una alerta emitida por un organismo de inteligencia, que reposa en gestión documental y se encuentra protegida con reserva legal, que fue trasladada a Migración Colombia por una autoridad oficial.



"Anque no se ha adelantado actuación administrativa de inadmisión al conocer la alerta, la unidad dio aplicación al Decreto 1067 de 2015 en lo que tiene que ver con inadmisión o rechazo de extranjeros, la cual es una decisión inmediata y potestativa de la autoridad migratoria", explicaron en Migración.

Fallo de tutela del caso Rusconi. Foto: Archivo particular

La decisión

De acuerdo con el juez, no está acreditado que Alejandro Rusconi hubiera elevado una petición ante alguna de las accionadas (Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores) para esclarecer las razones de la decisión adoptada.



"Migración Colombia obedeció a informes de inteligencia que sugieren inconveniente su ingreso al país, lo que pone de presente que el actuar de la entidad se ajustó a lo señalado en la norma referente a la potestad para permitir el ingreso de extranjeros", se lee de la decisión.



Tras analizar el caso, el juez decidió negar el amparo solicitado por Alejandro Javier Rusconi, informar a los interesados que cuentan con tres tres días hábiles para impugnar y enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET