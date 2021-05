Lyons, el saqueador de Córdoba, a un paso de ser expulsado de Miami

Cuatro alguaciles de Inmigración le notificaron esta semana a Alejandro Lyons Muskus, en su apartamento en Doral, que su temporada en Miami –de casi 4 años– está a punto de culminar.



Aunque el político cordobés, de 40 años, ha logrado mantenerse en ese país (junto con su familia), bajo el estatus de testigo clave de la DEA, su visa en esa categoría expiró desde hace un año largo.

Y todo parece indicar que ya no le van a funcionar sus intentos por obtener asilo, alegando haber ayudado a desmantelar al ‘cartel de la toga’, lo que le ha permitido congelar en Colombia los procesos por corrupción que lo están esperando en busca de justicia.



En efecto, la prometedora figura política costeña, que aterrizó en la gobernación de Córdoba (en 2012), con 341.000 votos y el padrinazgo de ‘los Ñoños’ –Musa Besaile y su cuñado Bernardo ‘Ñoño’ Elías Vidal–, tiene que responder por el robo continuado a las arcas de su departamento.



La Fiscalía tiene probada su responsabilidad en materia criminal dentro de una sofisticada asociación delictiva que defraudó el patrimonio público de su departamento. Hay testimonios de cómo, durante su administración, se movieron miles de millones de pesos, incluso en cajas, para cuadrar contratos y hasta adquirir suntuosos bienes personales que puso a nombre de familiares.

El ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue señalado por el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Foto: Archivo particular

Cajas con dinero y bienes

Y si bien Lyons fue la piedra angular para desmantelar el llamado ‘cartel de la toga’ –que ya tiene al exmagistrado Francisco Ricaurte condenado a 19 años–, acá le espera una condena de cinco años, cuatro meses y un día, sin derecho a reclusión domiciliaria, de la que al parecer no se podrá librar, a pesar de reintegrar 4.000 millones de pesos del saqueo y de sellar acuerdos con la justicia colombiana.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que ya tiene contratada a una reputada abogada de inmigración americana, para intentar frenar su envío a Colombia.

Francisco Ricaurte fue condenado, entre otros delitos, por maniobras para favorecer a Musa Besaile y Álvaro Ashton, investigados por ‘parapolítica’. Foto: Archivo Particular

El argumento: que su vida corre peligro por haber grabado y revelado cómo el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno exigía jugosos sobornos para arreglar procesos en la Fiscalía y en la Corte Suprema, con la complicidad de togados como Ricaurte, Gustavo Malo (hoy en juicio) y Leonidas Bustos, quien permanece en Canadá.







“Para que lo dejen en Estados Unidos, el señor Lyons puede usar la misma vía por la que avanza Salvatore Mancuso (su coterráneo): la convención contra la tortura”, le explicó a EL TIEMPO una fuente desde Miami.

El prontuario

Empero, el Gobierno colombiano está moviendo hilos judiciales y diplomáticos para que Lyons y otros colombianos (la mayoría exnarcos) sean enviados al país.

De hecho, fuentes federales le dijeron a EL TIEMPO que la detención en Nueva York (este jueves) del excapo Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, y de Lyons hace parte de un listado de 15.



Y si bien Lyons se comprometió a declarar contra al menos uno de sus cómplices en el saqueo a su departamento (en el capítulo de las regalías), la Fiscalía ha sido enfática en que continuaría investigando su presunta participación en otros hechos por esclarecer.

El ex senador Bernardo Elías Vidal (izq) y el exgobernador Alejandro Lyons. Foto: Cesar Leonardo Vargas - Prensa Senado / EFE - Gudilfredo Avendaño / EL TIEMPO

Entre otros, figura el robo de dineros públicos a través de la atención de falsos enfermos de hemofilia, síndrome de Down, sida y hasta autismo. La Contraloría General habla de una defraudación de al menos 60.000 millones de pesos. El ente de control estableció incluso que varias declaraciones para registrar los falsos enfermos se hicieron en la notaría de Luz Helena Muskus García, madre del exgobernador.



De hecho, ya profirió un fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de 71.674 millones de pesos, a título de culpa grave, en contra de Alejandro Lyons.

Detalle de uno de los bienes ocupados por la Fiscalía, de propiedad del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Foto: Cortesía Fiscalía.

Y aún está por esclarecerse el crimen de Jairo Zapa, exjefe de regalías de la administración Lyons.





Por ahora, la Dirección Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía le tiene incautados 6 predios (de por lo menos 300 hectáreas) adquiridos por Lyons y su núcleo familiar.



Fuentes del Ministerio de Justicia le dijeron a EL TIEMPO que el exgobernador se encuentra en el Centro Krome, en Miami, mientras se surten todos los trámites judiciales y diplomáticos que exige su extradición. Carrera contra el reloj.







UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET