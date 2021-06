Fiscalía cita al Alcalde de Cali por bloqueos que desataron caos

El pasado martes, 22 de junio, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, estaba citado a versión a la Fiscalía General, pero la diligencia fue aplazada para los próximos días.



Aunque el caso se maneja bajo reserva, EL TIEMPO estableció que se conminó al mandatario local a que declare dentro de una indagación que se adelanta por los bloqueos que desataron caos y dejaron civiles y miembros de la fuerza pública muertos, además de millonarias pérdidas e infraestructura destruida.



En diálogo con EL TIEMPO, Ospina, del partido Alianza Verde, confirmó la citación y el aplazamiento: "era el martes de la semana pasada, en calidad de interrogario. Ya tengo abogado, es un abogado penalista conocido de la ciudad".



Y agregó: "Hay que acudir, estar atento, revisar qué tipo de delito proponen tipificar y evaluarlo. En situaciones como esta es apenas lógico que a las autoridades nos investiguen y que se investigue a todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer".



Cuando se le preguntó si no le llamaba la atención que la citación ya fuera en calidad de interrogatorio, dijo: "no conozco bien la diferencia entre entrevista e interrogatorio, pero tengo claro que estoy citado y no voy a faltar".



Tras recalcar que no tuvo nada qué ver con los bloqueos, "solo con resolverlos", Ospina agregó que en una situación "extremamente compleja, como la que ha vivido la sociedad colombiana, demanda por parte de toda la institucionalidad, (Fiscalía y Procuraduría), investigar hasta las últimas consecuencias el origen, causas, motivaciones y consecuencias del paro. Me parece lógico".



El polémico trino del alcalde Ospina, que luego fue eliminado. Foto: EL TIEMPO

Media hora después de que EL TIEMPO reveló la citación, la Fiscalía emitió el siguiente mensaje:



"Para mañana 30 de junio fue citado a la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina a diligencia de interrogatorio con apoderado para que explique su actuación como servidor público y primera autoridad local de Policía, en relación con los desmanes que vivió la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que se presentaron en la ciudad en los últimos 55 días".

Trino y cero bloqueos

Un mensaje de Ospina en sus redes sobre los bloqueos generó polémica hace seis días. En este dijo: “Bloquear es un derecho precioso”.



El mensaje fue publicado el jueves, 17 de junio, sobre las 10:25 de la noche, pero minutos después eliminó. Más adelante, el alcalde de Cali compartió otro trino en el que afirmó: "bloquear en Twitter es un derecho precioso, solo en Twitter". Y dijo en medios que fue un lapsus, que luego corrigió.



Cali completaba más de un mes con bloqueos en las vías. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Ante voces que piden soluciones policiales y militares a la situación de Cali, el fin de semana se levantaron todos los bloqueos en la capital del Valle y Jorge Iván Ospina ratificó su apuesta por el diálogo y la concertación como su mejor estrategia.



"Solo el diálogo ha posibilitado lo que hoy poco a poco tenemos, ninguno de los procesos de bloqueo superados (100 %) ha estado ausente de una conversación que lleva a desescalar. Ahora debemos enfocarnos a evolucionar nuestras instituciones para intervenir causas estructurales", publicó el mandatario caleño en sus redes.



