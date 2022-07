El jueves de la semana pasada la Dimayor adelantó una de sus asambleas para, entre otras cosas, llenar dos vacantes abiertas en el Comité Disciplinario de Campeonato y la Comisión Disciplinaria.



EL TIEMPO estableció que se presentaron los nombres de ocho candidatos a ocupar esos cargos, entre ellos un exalto funcionario judicial con una hoja de vida de más de 30 años en la rama, exprocurador encargado y asesor de Naciones Unidas y hasta de Ecopetrol.

Asamblea de la Dimayor. Foto: Dimayor

Fernadno Jaramillo, presidente de la Dimayor Foto: Dimayor

La hoja de vida fue presentada por el propio presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo Giraldo. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que la elección del candidato se frustró por la oposición del representante del equipo Unión Magdalena.



El candidato era, ni más ni menos, que el expresidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, quien también se desempeñó como miembro del Consejo Superior de la Judicatura y que hoy es candidato a doctor de la universidad de Valencia (España).



Rojas estuvo en el alto tribunal hasta finales del año pasado y Jaramillo -quien le dijo a EL TIEMPO que lo conoce desde hace años por su labor judicial-, buscaba que integrara una de las comisiones.



De hecho, tradicionalmente varios miembros de la rama judicial han ocupado cargos en la Dimayor entre ellos la exconsejera de Estado Claudia Rojas y el exvicefiscal Jorge Armando Otálora.

El representante del Unión Magdalena se opuso a la elección de Rojas. Foto: Dimayor - Vizzor Image

'Cuestionado por muchas cosas'

Varias personas que estuvieron presentes en la asamblea coincidieron en señalar que el representante del Unión Magdalena se opuso tajantemente a que si quiera se votara su nombre.



Al respecto, Jaramillo le dijo a EL TIEMPO que, en efecto, el representante que el equipo de la costa envió para esa asamblea, señaló que Alberto Rojas "está cuestionado por muchas cosas".



"Como no había ambiente para votar, se retiró ese nombre y terminaron confirmándose las personas que ya ocupaban esos cargos. Para que iba a someter al exmagistrado a ese desgaste", explicó Jaramillo. Y agregó que el representante del Unión Magdalena no dijo a qué se refería con los supuestos cuestionamientos.



Jaramillo también manifestó que Rojas había estado de acuerdo con que su nombre se postulara y que aún no le han notificado lo ocurrido porque el exmagistrado estaba viajando. En efecto, EL TIEMPO intentó contactarlo pero no ha sido posible.



Tampoco respondieron los representantes del Unión Magdalena.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

