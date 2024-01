Habla empresario acusado de apagar, al estilo mafioso, camionetas alquiladas a la UNP

La Unidad Nacional de Protección (UNP) se enteró por EL TIEMPO que, hace una semana, las camionetas blindadas de los esquemas de seguridad de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se empezaron a apagar satelitalmente poniendo en riesgo a los protegidos.



(Lo invitamos a leer: La historia de pareja que murió tras accidente e incendio de su carro en vía a Melgar)



Augusto Rodríguez, cabeza de la entidad, señaló de nuevo que un empresario del sector, Alan Perlman, estaba jugando con la vida de protegidos. Aunque en 2022 ya lo había señalado con nombre propio, en esta ocasión señaló que en un 'actuar mafioso', hacía parte de una cartelización de camionetas blindadas.

Rodríguez insiste en que la empresa de Perlman tiene controlada la flota. "Si no es con ellos no es con nadie. A las buenas o a las malas", le dijo Rodríguez a CM& y calificó el caso como un chantaje, una 'operación mafiosa' que golea la capacidad de competir.



(Le puede interesar: El video, las denuncias y fotos en Dubái de la llamada ‘gran estafa’ en Montería)



En entrevista con EL TIEMPO, el empresario Perlman le respondió a Rodríguez, habló del embargo a un competidor (que estaría detrás del bloqueo de camionetas) y de una sanción que la UNP le levantó, a pesar de los señalamientos en su contra.

¿Por qué apagó las camionetas, de manera satelital de algunos miembros de la JEP, como lo reveló EL TIEMPO?



Es importante aclarar que la compañía Neostar Seguridad de Colombia, la cual represento, fue inhabilitada para prestar cualquier clase de servicio de arrendamiento de vehículos blindados a la UNP, desde el pasado 19 de diciembre. La publicación de EL TIEMPO hace referencia al hecho de apagar algunas camionetas, el 26 de diciembre. La empresa responsable de prestar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para miembros de la JEP desde el 23 de diciembre, es Alliance Security Rent Car Ltda. Ellos son quienes desde esa fecha debían contar con los vehículos y asegurar la prestación de dicho servicio a esa Entidad.



(También: Este es el señalado terrorista capturado en Argentina con pasaporte Colombiano)

El director de la UNP lo acusa a usted de haber apagado los carros blindados asignados a la UNP, en un acto mafioso. ¿Qué le responde?



Soy un empresario que, desde hace más de 15 años, ha generado empleo y que ha aportado a la construcción de un mejor país, sin ninguna clase de investigaciones en curso. Ese tipo de calificativos muestran un sesgo anti-empresa que nos hace daño a todos los colombianos que trabajamos y generamos empleo. Esta es la primera vez, en tantos años, que he enfrentado acusaciones tan irresponsables e infundadas. Confío en que fue un desliz del director de la UNP y que pronto rectificará.



(Le puede interesar: El video, las denuncias y fotos en Dubái de la llamada ‘gran estafa’ en Montería)



Sin embargo acá el problema es otro. La UNP le adjudicó a la empresa Alliance Security Rent Car Ltda una licitación de vehículos blindados y al parecer esa compañía no los tiene. El incumplimiento es de ellos. Sobre este hecho la UNP no ha realizado ningún pronunciamiento.

Es lamentable la falta de asesoramiento y desconocimiento de los procedimientos y de la ley por parte de algunos funcionarios de la UNP. Es importante que usted sepa, como lo mencione anteriormente, que el pasado 19 de diciembre la UNP registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá un acto administrativo que inhabilitaba a Neostar Seguridad de Colombia, compañía a la que represento, para dar continuidad a la prestación de los servicios de alquiler de carros blindados, por expreso mandato del artículo 9 de la Ley 80 de 1993.



Es decir, desde el 19 de diciembre no podíamos prestar servicio alguno de arrendamiento de carros, según la ley. En nuestra compañía siempre actuamos bajo la ley y somos respetuosos de ésta.

En el sector aseguran que usted tiene cerca de mil camionetas blindadas, monopolizando el negocio y que tienen que acudir obligatoriamente a usted para poder cumplir con los contratos de la UNP. ¿Cuántos carros están ligados a sus empresas?



Facebook Twitter Linkedin

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: Twitter: @UNPColombia

Primero, es fácilmente constatable en el SECOP II y en la contratación de la UNP el hecho de que no somos la única compañía que presta servicios a esa entidad.

Y segundo, en Neostar Seguridad de Colombia creemos en el país y hemos seguido invirtiendo en éste por medio del negocio de renta de carros blindados, tanto al sector público como al privado. Específicamente el caso de la UNP, con quien hemos trabajado desde el 2015 con un amplio compromiso por la seguridad de los protegidos del país y a quien hemos rentado más de 7.000 carros a lo largo de estos años, es un cliente que ha implicado grandes retos.



(Lo invitamos a leer: Los datos desconocidos de las dos hermanas asesinadas en un carro en Cúcuta)



Hemos tenido que realizar una gran inversión para poder ofrecer los carros de los modelos solicitados por la Entidad y blindarlos, en años en donde la disponibilidad de vehículos ha sido limitada teniendo en cuenta la pandemia. Adicionalmente, también enfrentamos las frecuentes demoras en los pagos por parte de la UNP, a veces hasta de más de 6 meses. Hecho sobre el cual sostienen tener dificultades tanto de planeación presupuestal como de conciliación de cuentas, evidenciando un desorden administrativo de grandes magnitudes.



Como usted puede ver, esta no es una operación fácil de llevar con el cliente responsable de la seguridad de los protegidos de Colombia, razón por la cual no todas las compañías de este sector cuentan con la experiencia y capacidad que hoy tiene Neostar.

“¿Está usando la concentración de propiedad de carros blindados y el alquiler a contratistas de la UNP para cobrar deudas privadas y para obligar a que le levanten sanciones?”



Neostar no tiene concentración de propiedad de carros blindados en Colombia. No sé a qué deudas privadas hace usted referencia.

“¿Cuál es el pleito que tiene con Alliance Security y con los otros componentes de la UT Perseus 2022 que lo llevó a pedir el secuestre de las camionetas?”



La UT a la que usted hace referencia tiene una deuda con Neostar Seguridad de Colombia desde hace más de un año, por concepto del empalme y transición de vehículos blindados de un contrato con la UNP.



(Además: Este es el dueño de avioneta accidentada en Yopal y el historial de su empresa)



En resumen, Alliance Security, además de tener una deuda con Neostar Seguridad de Colombia es la responsable hoy de prestar el servicio de arrendamiento de vehículos a la JEP y presuntamente no cuenta con la cantidad necesaria para hacerlo.

“¿Si la UNP lo tilda de usar mecanismos mafiosos y de incumplimientos, por qué le acaban de levantar tres sanciones que los dejaban por fuera de los contratos estatales, incluido uno por mentir en los blindajes de camionetas?”



Facebook Twitter Linkedin

Esta es la decisión de la UNP de levantarle sanciones a Neostar Seguridad. Foto: EL TIEMPO

Rechazo ese tipo de calificativos. Y la imposición y levantamiento de sanciones por parte de la UNP es enteramente del resorte de la entidad.





(También: Atención: ¿tambalea millonario contrato que el Sena planea adjudicar en algunas horas?)



Con respecto a la confiabilidad de los blindajes de los vehículos que ofrecemos, Neostar ha rentado más de 7000 vehículos blindados a la UNP. El proceso al que usted hace referencia cuestiona el blindaje de 4 camionetas recibidas a satisfacción por parte de la Entidad, con sus actas correspondientes. Dos años después del uso y manipulación de los 4 vehículos, la UNP manifiesta que no están blindados de acuerdo con determinados requerimientos. Sin embargo, por una parte, en Colombia no hay normatividad para blindaje y por otra, como lo mencioné anteriormente, los vehículos fueron recibidos a conformidad después de una exhaustiva revisión. Hecho que deja sin sustento alguno a la sanción que como usted menciona, fue levantada. En otras palabras, reciben los vehículos a satisfacción y luego de dos años de operación, de manera sospechosa, dicen que el blindaje no está bien.

“¿Está dispuesto a que la Superintendencia de Industria y Comercio lo investigue, para indagar la cartelización?”



Nos sometemos a todas las normativas y procedimientos que considere el Estado colombiano para prestar nuestros servicios.

Desde 2015 hemos demostrado un gran compromiso y eficiencia en el servicio de alquiler de carros blindados para los protegidos de Colombia.

“¿Es cierto que la UNP le va a entregar nuevos contratos?”



En la actualidad Neostar no tiene contratos con la Entidad.

“¿Va a denunciar a Rodríguez por calificarlo de 'mafioso' y de cartelización?”



Tanta confrontación es la que tiene al país dividido y sin avances. En Neostar vamos a seguir trabajando e invirtiendo en Colombia hasta que las garantías del país lo permitan.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Como lo dije anteriormente, es lamentable no solo la falta de asesoramiento y desconocimiento de los procedimientos y la ley, por parte de la Entidad, sino también el tono agresivo e irrespetuoso al referirse a uno de sus proveedores, responsable de prestar un servicio de seguridad nacional como lo es la seguridad de los protegidos del país.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook