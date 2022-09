La decisión de un juez de condenar a Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, causó revuelo al conocerse que la influencer puede pagar una condena de hasta 17 años.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció en exclusiva otra imputación que se prepara en su contra por conductas que, de llegar a probarse, le significarían una pena incluso superior.

En efecto, el pasado martes, 6 de septiembre, a la misma hora en la que el juez le notificó a Aida Victoria que la condenaba, la joven tenía otra citación a imputación.



De hecho, ella misma radicó una excusa dentro del segundo procesos diciendo que debía acudir al juicio que se le seguía.



"Por medio de la presente me sirvo de solicitar respetuosamente que se reprograme la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, a la cual me están citando para mañana, martes 6 de septiembre de 2022, a las 8:00 AM; toda vez que precisamente para mañana martes 6 de septiembre, a esa misma hora, fui citada con antelación por el Juzgado Penan del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento a audiencia de juicio oral en mi contra. Adjunto a la presente envío evidencia de la citación", dice la constancia.

La Fiscalía investiga bienes de Aida Victoria Merlano. Esta es 'Casa Blanca', la sede de su campaña en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El otro proceso

EL TIEMPO investigó y estableció que fue creada el 08 de marzo de 2019 -siete meses antes de la fuga de su madre- con un capital autorizado de 2.200.000 millones de pesos. FACEBOOK

EL TIEMPO estableció en exclusiva que el otro proceso está ligado a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que adelanta la Fiscalía desde hace al menos tres años.



Aunque el expediente aparece sellado, este diario estableció que también se menciona a su padre, José Antonio Manzanera Vergara, exmarido de la fugitiva Aida Merlano, a quien se investiga por presunta corrupción al sufragante y concierto para delinquir.



Además que se rastrean propiedades y movimientos de dinero. EL TIEMPO encontró uno de los bienes: una constructora llamada Esaid SAS, con sede en Barranquilla.



Esta empresa aparece ligada a una propiedad con dos parqueaderos y depósito, en el norte de Bogotá, y Aida Victoria Merlano aparece como representante legal.



EL TIEMPO investigó y estableció que fue creada el 08 de marzo de 2019 -siete meses antes de la fuga de su madre- con un capital autorizado de 2.200.000 millones de pesos.



Miguel Ángel del Río, apoderado Aida Victoria Merlano Foto: Archivo particular

'Es una persecución'

EL TIEMPO se comunicó con el abogado penalista Miguel Ángel del Río, quien confirmó la primicia de EL TIEMPO y calificó como una clara persecución que en un mismo día la Fiscalía cite a Aida Victoria para dos imputaciones.



"Resulta absolutamente inaceptable la segunda citación sin la entrega de los correspondientes soportes legales. En este caso, sería la denuncia", explicó el penalista.



Y manifestó que esas citaciones coinciden con la apertura de relaciones (incluidas judiciales) con Venezuela, que permitirían que la exsenadora Merlano colabore con la justicia colombiana.

