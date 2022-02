Un audio de 2 minutos 19 segundos, revelado hace 24 horas por la defensa de la fugitiva Aida Merlano, volvió a poner sobre la mesa lo que la justicia ha calificado como la "organización criminal" que se montó para que la exsenadora llegara al Congreso.



Desde diciembre de 2019, cuando EL TIEMPO reveló las primeras evidencias sobre el caso, el juez séptimo penal de conocimiento constató que "entre los integrantes de esa operación ilícita se encontraban a la cabeza Aida Merlano Rebolledo y Julio Gerlein Echavarría".

Miguel Ángel del Río, apoderado de Aida Merlano. Foto: Archivo particular

En el audio, revelado por el penalista Miguel Ángel del Río, se escucha al poderoso empresario Julio Gerlein decirle a Merlano que le inyectó 12.000 millones de pesos a su campaña, de 2018.



"La oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día 'Qué vergüenza', yo no tenía un día un hijueputa peso, un peso, pero óyeme bien, un peso. Yo presté a Serfinanza

$ 7.000 millones para tu elección, después, en total y total yo puse

$ 12.000 millones para tú elección", dice Gerlein.



Y Merlano riposta: "Papi, deja la exageración, a quién se los diste, deja la locura. Tú estás echando un poco de mentiras". Y Gerlein responde: "No, te lo juro que no".



EL TIEMPO estableció que, desde hace 4 años, la Fiscalía tiene varios cheques girados por Gerlein a Merlano y en varios interrogatorios este ha dado su versión sobre esos giros.

Hilo de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos.Esto no es un juego político. Son delitos e involucran las mafias de la costa. Y vendrán más! Parte 1 pic.twitter.com/nNBN5zRDeq — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 10, 2022

El video de las cuentas de Merlano

Pero también se allegó al proceso un video, obtenido en el allanamiento a 'Casa Blanca', como se conocía la sede de campana de Merlano.



Las imágenes corresponden al 9 de marzo de 2018, a semanas de las elecciones legislativas. Según los investigadores, Merlano acababa de llegar de un supuesto almuerzo con Gerlein y reunió a parte de su equipo para hablar de las cuentas de campaña.

Julio Gerlein (izq) está siendo procesado por supuestamente financiar una maquinaria criminal para la compra de votos. Foto: Archivo Particular

Aida Merlano es protegida del régimen de Maduro. Foto: EL TIEMPO

En el audio del video se escucha:



-Aida Merlano (AM): "Bien mija excelente, viste el h.p., es un malp..., verdad (...) ya el debate me lo bajó a 1.300, según él. O sea, no pagamos palco de apoyo, no pagamos votos, no pagamos... ¿Qué tiene él en la h.p. cabeza? Tú crees que yo voy a dejarme apagar la luz y de él".



-AM: "No sé que hacer, estoy huyendo para ver si tú tienes amigos prestamistas o lo que sea que yo tengo que c... de escrituras. Voy a hipotecar, pero que me lo hagan mañana mismo, sábado".



-AM: "Ya llamé a William de Cartagena a ver si así como le dije no me hipoteca ahora. Para cerrar el debate necesito 2.700. Si hay que pagar nosotros nos terminamos gastando la mitad, es correcto. Pero por mucho que quiera ahorrar esa vaina no baja de 1.500 millones.



-Interlocutor: "A la mitad no pueden bajar".



-AM: "A la mitad no, pero si 1.500 baja, 1.500 son casi que 800 millones.



-Interlocutor: "1.700, en realidad".



-AM: "Bueno, o sea, yo los bajo a 1.500, voy a tomar medidas, ahora con todos los puntos, voy a tomar medidas



-Interlocutor: "¿Qué dicen de los adicionales. Bajaron al 20.



-AM: no, adicionales cero. Eso nos ayuda. Entonces, voy a empezar a armar los colegios.



Para tratar de demostrar que Merlano no era la patrona, su abogado de entonces (Bladimir Cuadro) recordó que la propia Corte señaló en la sentencia que “durante los comicios del 11 de marzo de 2018, dado que Roberto Gerlein declinó su aspiración al Senado, se decidió lanzar para esa curul a la acusada, que reconoció tal circunstancia en su intervención y señaló que ella sabía todo, pero que quien direccionaba y solventaba la actividad proselitista era Julio Gerlein”.

Operativo de Policía y la Fiscalía en la sede política de Aída Merlano. En el lugar se hallaron certificados electorales y dinero en efectivo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Los cheques de Gerlein

Dentro del expediente también aparecieron tres cheques firmados por Julio Gerlein y cobrados por gente de la campaña de Merlano, con quien tuvo una relación personal de vieja data. La suma total de los cheques es de 1.830 millones de pesos.



Para esa misma época, Gerlein aparece gestionando préstamos con Serfinanza, tal como lo señaló el penalista Del Río.



Banco Serfinanza S.A. es un establecimiento de crédito organizado bajo la forma de sociedad comercial anónima con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla. De este hace parte el grupo empresarial Olímpica, de propiedad de la casa política Char.



Al respecto, en el expediente, que EL TIEMPO reveló antes de que Merlano se fugara, aparece un informe contable en el que Gerlein asegura que, entre enero y marzo de 2018, gestionó tres préstamos con Serfinanza: por 1.085; por 1.285 y por 300 millones de pesos.



Julio Gerlein admite que le entregó jugosos recursos a Aida Merlano. Foto: Cortesía Zonacero.com

Álex Char, precandidato a la presidencia. Foto: Charlie Cordero

Además, insiste en que si bien, en los últimos años le ha girado a Merlano cerca de 10.000 millones de pesos, ha sido en joyas, viajes, apartamentos, carros y carteras de 5 millones de pesos.



Además, que para la campaña solo giró los 1.830 millones de pesos, que cobijaba la aspiración de Merlano y de su fórmula, Lilibeth Llinás, quien ya ha sido interrogada.



Ahora, los investigadores indagan la totalidad de los préstamos que Julio Gerlein obtuvo con Serfinanza y el destino del dinero. EL TIEMPO estableció que el poderoso empresario no tenía acceso a los dineros de Valorcom, la empresa familiar y que acudió a Serfinanza en varias oportunidades.



Al respecto, la defensa de Merlano señaló: "Hilo de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos. Esto no es un juego político. Son delitos e involucran las mafias de la costa. Y vendrán más!".

EL TIEMPO estableció que se establece si los delitos vinculados a la compra de votos dentro de este caso ya prescribieron o están por prescribir.



Además, si hubo violación de topes electorales, con los aportes de Julio Gerlein.



