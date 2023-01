Con algunos problemas de conectividad, este jueves, 19 de enero, reapareció desde Venezuela la fugitiva excongresista Aida Merlano, dentro del juicio que se le sigue al empresario Julio Gerlein por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.



Tras la solicitud de aplazar de nuevo su testimonio y de incluso pedirle a funcionarios del gobierno de Venezuela que la ayudaran a cambiar de plataforma de conectividad (solicitud elevada por el Ministerio Público), la defensa de Gerlein insistió en que se intentara escucharla.

El empresario barranquillero Julio Gerlein y la excongresista Aida Merlano. Foto: Archivo EL TIEMPO

Arturo Char y Álex Char. Foto: Archivo Particular

Ante la petición, Merlano se volvió a conectar y empezó a hablar de reuniones con Arturo Char, Julio Gerlein y Faisal Cure para que se hicieran multimillonarios aportes a su campaña.



Asegura que Arturo Char fue a la sede de su campaña -la Casa Blanca, en Barranquilla- a llevarle dinero en efectivo: cerca de 500 millones de pesos. Y agregó que Alejandro Char le aseguró que los aportes para su campaña ascendieron a 12.000 millones de pesos.



Al respecto, la Corte Suprema acaba de negar el aplazamiento de la indagatoria a Arturo Char por este caso. La audiencia quedó programada para el 24 y 25 de enero próximos.

Jaime Lombana, abogado de Julio Gerlein. Foto: EL TIEMPO

"Quiero que se esclarezcan los hechos de 2018 y que todas las personas que tenemos responsabilidad de alguna u otra manera y sean responsables, respondan ante la justicia por cada delito", dijo Merlano al inicio de la audiencia.



Y aseguró que Gerlein habló de que llevarla al Senado constaría entre 16.000 mil y 18.000 millones de pesos.



Según Merlano, el dinero del que se habló en una reunión y que se habría entregado, nunca llegó a su campaña en esos montos. Para ella, el dinero terminó ayudando la campaña de Arturo Char al Senado.

El audio

Miguel Ángel del Río, apoderado de Aida Merlano. Foto: Archivo particular

Tras un pequeño receso, solicitado por la propia Merlano, la Fiscalía pidió ponerle de presente un audio de una conversación con Gerlein.



Jaime Lombana, quien insistió en que se superaran los problemas técnicos y se escuchara a Merlano (tras cuatro aplazamientos) se quejó porque el fiscal del caso no tenía supuestamente listo el audio que le pidió identificar a la fugitiva.



Al parecer, el ente acusador pedirá que se integre al acervo probatorio, aunque fue revelado por el penalista Miguel Ángel del Río, abogado de Merlano.



En uno de los audios se escucha a Gerlein decir: "La oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día 'Qué vergüenza', yo no tenía un día un h.p. peso, un peso, pero óyeme bien, un peso. Yo presté a Serfinanza $ 7.000 millones para tu elección, después, en total y total yo puse $ 12.000 millones para tu elección", se le escucha decir al empresario.

Aida Merlano y Julio Gerlein aparecen en videos de seguridad de 'Casa Blanca' en varias reuniones. Foto: EL TIEMPO

La defensa de Gerlein

Merlano reconoció plenamente los audios filtrados y ahora se espera que el juez decida si los acepta como evidencia.



La defensa de Gerlein, sin embargo, señala que las fuertes sumas de dinero que el empresario le entregó a Merlano hacían parte de la relación sentimental que mantuvieron por más de una década y que era ella quién decidía en qué invertía la plata que su pareja le giraba.



Y se da por descontado que Lombana también pida que se tenga en cuenta un audio en el que Merlano le pide perdón a Gerlein.



En este, Merlano le dice que no quería hacerle daño: "No voy a justificar ese acto que cometí fue el más bajo, lo acepto, me avergüenza, es una vergüenza de mí misma, pero también es bueno que sepas que fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar cómo el magistrado me dijo que todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que tenía problemas mentales, que era una enferma mental y que todo lo que yo había dicho en la entrevista era producto de la imaginación".

En 2018, hubo un operativo de Policía y la Fiscalía en la sede política de Aída Merlano. En el lugar se hallaron certificados electorales y dinero en efectivo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Tras reconocer la la voz de los audios es de ella, Merlano aseguró que nunca recibió los 12.000 millones de pesos que Gerlein dice haber aportado a su campaña.



"Que él explique a dónde fueron a parar esos recursos": manifestó Merlano.



La excongresista también dijo que cuando el Partido Conservador no le avaló a su gerente de campaña, Gerlein (como su pareja y hombre de la casa) le ayudó con diálogos con líderes y personas que querían hacer alianzas, como el 'Negro' López.





Cuando la Fiscalía le preguntó a Merlano qué rol tenía Gerlein en su campaña, respondió: "Él me apoyó económicamente como pareja".

Con el testimonio de la fugitiva excongresista el juicio contra el empresario entra a su recta final.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

