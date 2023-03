En las próximas horas se definirá si la primera diligencia judicial que cumplirá en Colombia la exsenadora Aida Merlano, tras su deportación desde Venezuela, se realiza en el búnker de la Fiscalía o en la cárcel del Buen Pastor.



Su apoderado, el penalista Miguel Ángel del Río, le anticipó a EL TIEMPO que esa diligencia se efectuará el martes próximo dentro de la indagación contra Alejandro Char, en el mismo proceso que tiene en juicio al empresario Julio Gerlein.

Abogado Miguel Ángel del Río. Foto: @migueldelrioabg

“Va a ser una semana muy movida judicialmente: luego, Aida Merlnao será escuchada en versión libre por la Corte Suprema dentro de una nueva investigación por corrupción al sufragante y dentro del caso contra el exsenador Arturo Char”, señaló.



Pero hay un grupo de políticos de la Costa que pedirá que a la exsenadora también se le investigue por lo que serían nuevos hechos relacionados con temas de campaña.



Los audios

EL TIEMPO reveló este fin de semana en primicia un audio atribuido a Merlano sobre el cobro de dinero a políticos.



La conversación gira en torno a las exigencias de pago a un candidato electo.

“Yo a José le di una plata, y a última hora me dijo que me la iba a devolver (...). Y me dio los 300 millones (...). Todo lo que yo tenía en aquel lado se lo puse a él, que en ese momento estaba aspirando (...). Yo no tengo mucha paciencia. Cobro una, dos, pero tres veces no cobro y yo se lo dije a él, y él lo sabe”, se escucha en el audio.



Fuentes en Atlántico confirmaron que hay otros audios que pedirán verificar.

La excongresista Aida Merlano y Nini Johana Úsuga David, alias la Negra, hermana de 'Otoniel'. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿'Clan del Golfo?

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Foto: Policía Nacional

“Sin soporte ni prueba están mandando cobrar unas platas de campaña y aseguran que cuentan con el respaldo del ‘clan del Golfo’ y de la banda ‘los Costeños’. Ya se le entregó un paquete de audios a la Fiscalía”, aseguró un allegado de un actual mandatario local.



Este es uno de los apartes que piden verificar: “Eso ya es vox populi, el ‘Chiquito Malo’, ‘los Gaitanistas’, ‘los Rastrojos’ de verdad, los nacionales. Bueno, ‘los Costeños’ (...) Me quieren, me adoran. Eso, mejor dicho. De la ‘Nena’, eso no me bajan, la 'Comadre’”.

Y en el mismo audio se habla de una supuesta amistad con la hermana de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.



Al respecto, a través de sus abogados, Nini Johana Úsuga, hermana de alias Otoniel, le hizo saber a EL TIEMPO que es falso que sea amiga de Aida Merlano, aunque admite que tuvieron algún tipo de relación en prisión y que ella la saludaba por redes.

“Jamás me solicitó, y no tendría por qué hacerlo, apoyo alguno. Reitero: las pocas veces que conversé con ella personalmente o a través de alguna red social fueron conversaciones relacionadas con las vivencias de nuestras hijas adolescentes”, aseguró Úsuga.



Y el apoderado de Merlano manifestó: “Se vendrán todas las retaliaciones en contra de Aida Merlano con ocasión a la necesidad de decir la verdad acerca de toda la clase política de la Costa. Que sea la Fiscalía la que investigue con rigurosidad si es ella la del audio y el contexto de la conversación. La clase política hará todo lo necesario para desprestigiarla”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

