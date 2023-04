Los videos de Aida merlano deslizándose aparatosamente por una cuerda desde el consultorio de su odontólogo para huir de la justicia son incuestionables. Por eso, para algunos fue atípico que no aceptara el cargo de fuga de presos.



(Lo invitamos a leer: El audio de 70 minutos que le atribuyen a Aida Merlano y que podría enredarla)



Sin embargo, la no aceptación del delito hace parte de la estrategia judicial de su abogado, el penalista Miguel Ángel del Río, quien va a pedir un principio de oportunidad para su clienta en este caso. El argumento de Del Río es que a Merlano le planearon su fuga dos poderosos políticos de la Costa para que no los implicara en la red corrupta de compra de votos.

Facebook Twitter Linkedin

La exsenadora Aida Merlano no aceptó el cargo de fuga de presos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Este es el momento en el que Aída Merlano se sube a la motocicleta y se fuga. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO conoció en exclusiva aparte de la declaración que Merlano le entregó a la Fiscalía poco después de ser deportada desde Venezuela en un jet privado de la estatal PDVSA.



En esta asegura que semanas previas a su fuga -en octubre de 2019- recibió la visita de tres abogados que eran emisarios de los Char y de Julio Gerlein y que al menos uno de ellos le dio las instrucciones de cómo debía escaparse y del apoyo externo que recibiría para lograrlo.



(Le puede interesar: Esta es la mujer detrás de los lujosos aviones de la mafia)



Según Merlano, en los libros de visitas de la cárcel de mujeres El Buen Pastor quedó la evidencia de los ingresos de los emisarios. Y dijo que si bien en un par de ocasiones quedaron registrados entrando a ver a otras personas, hay evidencia de que la fueron a ver a ella.

Facebook Twitter Linkedin

Dentro de las imágenes presentadas por la Fiscalía, se puede observar a Aida Merlano, momentos antes de que se escapara del consultorio odontológico. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

Libros de ingreso perdidos

Facebook Twitter Linkedin

Abogado Miguel Ángel del Río. Foto: Instagram: @migueldelrioabg

La Fiscalía empezó por buscar los libros de ingresos de la prisión y, según Del Río, tuvieron que acudir a una copia espejo porque los originales habrían desaparecido.



El segundo paso será interrogar a los tres abogados y establecer dos puntos. Tanto el nexo con los Char y los Gerlein como las supuestas visitas a Aida Merlano días antes de su fuga.



(Puede ser de su interés: ¿Estafa?: buscan a Monroy, el hombre que ofreció un pedazo de Dubái en Cartagena)



Lo abogados que serán llamados a declarar son Diego Muñetón, Raúl Cadena y Antonio Deyong.

Los tres abogados

El penalista Muñetón es conocido en la Costa por haber sido el apoderado de procesados como Enilce López, alias 'La Gata'. Pero los abogados mencionados también aparecen en expedientes como el de la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette Ponce.



La excongresista asegura que este penalista habría sido el más activo dentro del plan de fuga al llevarle incluso un mensajes de Álex Char, señala Merlano.



(Además: Lo que dice el sector de Jhenifer Mojica, la nueva ministra de Agricultura)



Según la excongresista, que ya paga una condena por corrupción, le dieron instrucciones y fondos para que se volara de prisión y le prometieron protección a cambio de su silencio.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro, Fuad y Arturo Char. Foto: Lucía Castellar. Archivo EL TIEMPO

La Fiscalía empezará a citar a los abogados para conocer la versión sobre las supuestas visitas. El caso está vinculado a otras investigaciones que se adelantan en la propia Fiscalía y en la Corte Suprema.



(Puede ser de su interés: Los 5 datos que no se conocen del remezón en el gobierno Petro)



Una de ellas es en contra de Arturo Char. Al respecto, Fuad Char, cabeza de esa casa política, ha siso claro en que Merlano miente en torno a los señalamientos contra su familia y en que la enfrentarán judicialmente.



Además, asegura que Merlano es instrumentalizada políticamente.

¿Qué dice Muñetón?

EL TIEMPO se comunicó con el abogado Muñetón quien fue enfático en que él solicitó la diligencia ante la Fiscalía.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



"Ya he sido enterado y yo mismo solicité ser escuchado en interrogatorio. Los pormenores los diré a las autoridades competentes", le dijo Muñetón a este diario.



Los otros abogados aún no se ha manifestado en torno a los señalamientos de la excongresista.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook