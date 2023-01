Todo estaba preparado en la mañana de este martes para que la condenada exsenadora Aida Merlano, compareciera desde una cárcel de Venezuela en el juicio que se le sigue al influyente empresario barranquillero Julio Gerlein.



Esta es la cuarta vez que la excongresista y expareja de Gerlein deja esperando al fiscal y al juez del caso. Merlano ha sido llamada para dar su versión con relación al entramado corrupto por el que ya fue condenada a 15 años de cárcel y en el que también aparece vinculado Gerlein.

Se esperaba que este martes Merlano confirmara la veracidad de una conversación que sostuvo con Gerlein en la que ambos hablan de dineros aportados para su campaña electoral.



Los audios fueron difundidos por el apoderado de la exsenadora, el penalista Miguel Ángel del Río, en febrero del año pasado en su cuenta de Twitter.

Hilo de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos.Esto no es un juego político. Son delitos e involucran las mafias de la costa. Y vendrán más! Parte 1 pic.twitter.com/nNBN5zRDeq — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 10, 2022

La excusa de Merlano

Miguel Ángel del Río, apoderado de Armando Benedetti. Foto: Archivo particular

En septiembre de 2022, del Río, aseguró que Merlano en esa oportunidad no se pudo conectar por problemas de conexión.



EL TIEMPO conoció que, según Merlano, se presentaron nuevamente fallas de internet en la cárcel en Caracas, donde permanece recluida, desde enero de 2020, lo que impidió su asistencia a diligencia virtual.



En esta oportunidad la excongresista manifestó que el jueves daría la cara en una nueva audiencia, sin embargo, el juez del caso advirtió que sería la última oportunidad para que declare en el proceso contra el empresario de 82 años.

Julio Gerlein, empresario Barranquillero. Foto: Cortesía Zonacero.com

En uno de los audios que la Fiscalía busca que aclare se escucha a Gerlein decir: "La oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día 'Qué vergüenza', yo no tenía un día un h.p. peso, un peso, pero óyeme bien, un peso. Yo presté a Serfinanza $ 7.000 millones para tu elección, después, en total y total yo puse $ 12.000 millones para tu elección", se le escucha decir al empresario.



Sin embargo, la defensa de Gerlein señala que las fuertes sumas de dinero que el empresario le entregó a Merlano hacían parte de la relación sentimental que mantuvieron por más de una década y que era ella quién decidía en qué invertía la plata que su pareja le giraba.



Fuentes cercanas al proceso, le dijeron a este diario que la Fiscalía intentará que el juez tenga en cuenta el audio revelado por Del Río, pero todo parece indicar que la defensa de Gerlein se opondrá y, por el contrario, exigirá que Merlano o su defensa expliquen por qué Merlano le envío otro audio al empresario barranquillero pidiéndole perdón.

Audio en el que Aida Merlano le pide perdón a Julio Gerlein En este audio la excongresista le pide perdón al empresario Julio Gerlein. El audio embebido no es soportado

"No voy a justificar ese acto que cometí fue el más bajo, lo acepto, me avergüenza, es una vergüenza de mí misma, pero también es bueno que sepas que fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar cómo el magistrado me dijo que todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que tenía problemas mentales, que era una enferma mental y que todo lo que yo había dicho en la entrevista era producto de la imaginación", se escucha decir en el audio a la exsenadora.



Por ahora, la Fiscalía espera que Merlano se presente el próximo jueves a la diligencia para conocer si se condena o absuelve a Gerlein de 82 años.

